29 декабря 2021, 10:30 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Во время новогодних и рождественских праздников есть риск отравиться и переесть, что спровоцирует расстройство пищеварения и проблемы со здоровьем. В Центре общественного здоровья рассказали, как избежать подобных последствий. Как безопасно отпраздновать Новый год Тщательно выбирать продукты для блюд, покупать только качественные и не запасаться наперед, чтобы избежать порчи.

На праздничном столе должны быть полезные блюда, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным мясом. В то же время следует избегать смешивания многих продуктов, рецептов с использованием майонеза, жирных блюд.

Во время приготовления блюд использовать масло в умеренном количестве, избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры.

Не потреблять продукты сомнительного качества. Читайте также: Можно избежать переедания и интоксикации: советы врача к новогоднему столу Как не набрать во время Нового года Не садиться за стол голодным, перед этим надо перекусить.

Разнообразие стимулирует к перееданию, поэтому не стоит готовить слишком много блюд.

Во время застолья пить много воды, пытаться отказаться от сладких напитков.

Что касается алкоголя, то нет безопасной дозы.

Больше двигаться – танцевать, участвовать в конкурсах. Источник: Центр общественного здоровья Украины

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