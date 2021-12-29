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Отравление и переедание. Как избежать неприятных последствий Нового года

29 декабря 2021, 10:30
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Отравление и переедание. Как избежать неприятных последствий Нового года
Источник: Pixabay

Во время новогодних и рождественских праздников есть риск отравиться и переесть, что спровоцирует расстройство пищеварения и проблемы со здоровьем.

В Центре общественного здоровья рассказали, как избежать подобных последствий.

Как безопасно отпраздновать Новый год

  • Тщательно выбирать продукты для блюд, покупать только качественные и не запасаться наперед, чтобы избежать порчи.
  • На праздничном столе должны быть полезные блюда, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным мясом. В то же время следует избегать смешивания многих продуктов, рецептов с использованием майонеза, жирных блюд.
  • Во время приготовления блюд использовать масло в умеренном количестве, избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры.
  • Не потреблять продукты сомнительного качества.
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Как не набрать во время Нового года

  • Не садиться за стол голодным, перед этим надо перекусить.
  • Разнообразие стимулирует к перееданию, поэтому не стоит готовить слишком много блюд.
  • Во время застолья пить много воды, пытаться отказаться от сладких напитков.
  • Что касается алкоголя, то нет безопасной дозы.
  • Больше двигаться – танцевать, участвовать в конкурсах.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Новый год , Отравление , Отруєння горілкою , Советы
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