Во время новогодних и рождественских праздников есть риск отравиться и переесть, что спровоцирует расстройство пищеварения и проблемы со здоровьем.
В Центре общественного здоровья рассказали, как избежать подобных последствий.
Как безопасно отпраздновать Новый год
- Тщательно выбирать продукты для блюд, покупать только качественные и не запасаться наперед, чтобы избежать порчи.
- На праздничном столе должны быть полезные блюда, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным мясом. В то же время следует избегать смешивания многих продуктов, рецептов с использованием майонеза, жирных блюд.
- Во время приготовления блюд использовать масло в умеренном количестве, избегать частично гидрогенизированных масел, содержащих вредные трансжиры.
- Не потреблять продукты сомнительного качества.
Как не набрать во время Нового года
- Не садиться за стол голодным, перед этим надо перекусить.
- Разнообразие стимулирует к перееданию, поэтому не стоит готовить слишком много блюд.
- Во время застолья пить много воды, пытаться отказаться от сладких напитков.
- Что касается алкоголя, то нет безопасной дозы.
- Больше двигаться – танцевать, участвовать в конкурсах.
Источник: Центр общественного здоровья Украины