В последние десятилетия в мире становится все больше людей, имеющих лишний вес. Иногда он обусловлен наличием различных патологий, но чаще всего патологии развиваются от избыточного веса, который появляется из-за нерационального питания, малоподвижного образа жизни.

ВОЗ признало ожирение новой неинфекционной эпидемией современности, представляющей серьезную угрозу здоровью.

Наибольшие проблемы с весом имеют жители США, Китая, Германии. Мы тоже не отстаем. Статистика свидетельствует, что 58% украинцев имеют избыточный вес, а 25% страдают ожирением.

— Кроме этого, увеличивается число детей с лишней массой тела, — говорит врач-эндокринолог Екатерина Вакалюк. — Ожирение негативно влияет на все органы и системы организма.

Поэтому, прежде чем выбирать диету для снижения веса или идти с тренажерный зал, нужно посетить эндокринолога. Ведь причины возникновения ожирения могут быть достаточно серьезными. А специалист, обследуя и расспросив о вашем образе жизни, посоветует, что делать дальше.

— Начиная работать с пациентом, мы его взвешиваем, обмеряем и вычисляем индекс массы тела (ИМТ), — рассказывает эндокринолог.

Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

,

где:

m — масса тела в килограммах

h — рост в метрах.

Например, человек весит 60 кг, а его рост 160 см:

60 : (1,6 х 1,6) = 23,4 кг/кв. м.

ВОЗ разработала показатели ИМТ:

16 и менее — выраженный дефицит массы тела

16-18,5 — недостаточная (дефицит) масса тела

18,5-25 — норма

25-30 — избыточная масса тела (предожирение)

30-35 — ожирение 1 степени

35-40 — ожирение 2 степени

40 и более — ожирение 3 степени

Затем эндокринолог обследует щитовидную железу, надпочечники, проведет эндокринные пробы. Для этого нужно сдать анализы на гормоны щитовидки, сделать МРТ.

— Если здесь все в порядке, направляем пациента к нейрохирургам на обследование гипофиза, — говорит Екатерина Вакалюк.

Если в гипофизе обнаружены изменения, пациентом занимаются нейрохирурги.

— Мы также ищем сахарный диабет, проводим скрининг, — объясняет врач. — Чаще всего при ожирении обнаруживается сахарный диабет или преддиабет.

Те же исследования проводят и с детьми, имеющими избыточный вес. Особенно это касается мальчиков-подростков.

— При обследовании мужчин и подростков обращаем внимание на грудь, — отмечает доктор. — У страдающих ожирением мужчин практически всегда присутствует так называемая гинекомастия: увеличены молочные железы. Иногда они состоят из жировой ткани, а иногда из железистой.

Здесь также проводят специфические исследования. При наличии жировой ткани назначают специальное лечение. Если ткань железистая, эндокринолог направляет мужчину к андрологу. Но иногда единственным лечением гинекомастии является пластическая операция.

Так вот, если подобные патологии не обнаружены, тогда можно назначать диету, физические нагрузки и, при необходимости, консультацию психолога.

Потому что избыточный вес может накапливаться из-за психологических проблем, неврозов, которые пациент попросту заедает.

Вследствие набора веса пропадает желание двигаться, то есть подключается гиподинамия. И в результате этих факторов начинают развиваться болезни суставов, сосудов, сердца.

В Техасе провели исследование на тему, как влияет масса тела на развитие тяжелых форм Covid-19. Результатом стали данные, что существует связь между ожирением и тяжелым течением болезни, а также смертностью. Причем это не зависит от возраста, социального статуса или пола.