Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Карта тела

Патологическое облысение: что провоцирует алопецию и как уменьшить ее проявления

30 января 2023, 10:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
волосся
Источник: Depositphotos

Специалисты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, что такое алопеция, что провоцирует развитие этой болезни и как можно уменьшить ее проявления.

По словам экспертов, очаговая алопецияэто общее название для разных видов облысения. Оно встречается отдельными участками на голове, которые с течением времени меняются и/или захватывают больше пространства. 

Отмечается, что это состояние иногда проявляется выпадением волос по всему телу. Пораженные области остаются гладкими, не имеют сыпи или покраснения.

Сейчас смотрят

Читайте также:
облисінняВыпадение и облысение. Ученые назвали продукты-враги густых и здоровых волос

— Алопеция может возникнуть у кого угодно в разном возрасте. Однако больше вероятность развития болезни у тех людей, кто имеет подобные случаи в семье, — отмечают медики.

По их словам, риск развития повышается на фоне анемии, астмы, синдрома Дауна, заболеваний щитовидной железы, аллергии и витилиго.

Что может спровоцировать развитие заболевания

Специалисты отмечают, что среди триггеров – сильные стрессы, нарушения в работе гормонов, несбалансированное питание, в том числе с низким содержанием витамина D.

— Основная же причина локальной потери волос – это аутоиммунные процессы, когда защитная система организма атакует собственные волосяные фолликулы, и они погибают, — утверждают медики.

Если вы заметили у себя проявления болезни, следует обратиться к семейному врачу, который направит вас к узкому специалисту — трихологу или дерматологу.

Можно ли вылечить алопецию

По словам экспертов, к сожалению, вылечить алопецию полностью невозможно. Однако есть способы, как улучшить состояние пациента и уменьшить проявления болезни.

Отмечается, что если вы знаете вероятные причины болезни, прежде всего, необходимо влиять на них. В частности, уделить особое внимание рациону, проверить функцию щитовидки и других органов, по возможности избегать стрессов и работать с их последствиями вместе с психотерапевтом.

Если говорить о медикаментозной помощи, то врач могут назначить кортикостероиды — гормоны, которые уменьшают воспаление и противодействуют аутоиммунным реакциям.

При недостатке определенных витаминов их добавляют в рацион. Также существуют местные гормональные средства и лекарства, стимулирующие рост волос. Впрочем, многие люди с алопецией не достигают полного восстановления волосяного покрова. В таком случае очень важно поддерживать человека на пути его адаптации и социализации в новом образе.

Источник: Береги себя

Теги
волосся поради лікаря хвороби
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь