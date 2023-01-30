Специалисты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, что такое алопеция, что провоцирует развитие этой болезни и как можно уменьшить ее проявления.

По словам экспертов, очаговая алопеция — это общее название для разных видов облысения. Оно встречается отдельными участками на голове, которые с течением времени меняются и/или захватывают больше пространства.

Отмечается, что это состояние иногда проявляется выпадением волос по всему телу. Пораженные области остаются гладкими, не имеют сыпи или покраснения.

Сейчас смотрят Читайте также: Выпадение и облысение. Ученые назвали продукты-враги густых и здоровых волос — Алопеция может возникнуть у кого угодно в разном возрасте. Однако больше вероятность развития болезни у тех людей, кто имеет подобные случаи в семье, — отмечают медики. По их словам, риск развития повышается на фоне анемии, астмы, синдрома Дауна, заболеваний щитовидной железы, аллергии и витилиго. Что может спровоцировать развитие заболевания Специалисты отмечают, что среди триггеров – сильные стрессы, нарушения в работе гормонов, несбалансированное питание, в том числе с низким содержанием витамина D. — Основная же причина локальной потери волос – это аутоиммунные процессы, когда защитная система организма атакует собственные волосяные фолликулы, и они погибают, — утверждают медики. Если вы заметили у себя проявления болезни, следует обратиться к семейному врачу, который направит вас к узкому специалисту — трихологу или дерматологу. Можно ли вылечить алопецию По словам экспертов, к сожалению, вылечить алопецию полностью невозможно. Однако есть способы, как улучшить состояние пациента и уменьшить проявления болезни. Отмечается, что если вы знаете вероятные причины болезни, прежде всего, необходимо влиять на них. В частности, уделить особое внимание рациону, проверить функцию щитовидки и других органов, по возможности избегать стрессов и работать с их последствиями вместе с психотерапевтом. Если говорить о медикаментозной помощи, то врач могут назначить кортикостероиды — гормоны, которые уменьшают воспаление и противодействуют аутоиммунным реакциям. При недостатке определенных витаминов их добавляют в рацион. Также существуют местные гормональные средства и лекарства, стимулирующие рост волос. Впрочем, многие люди с алопецией не достигают полного восстановления волосяного покрова. В таком случае очень важно поддерживать человека на пути его адаптации и социализации в новом образе. Источник: Береги себя

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