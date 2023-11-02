Первое, что приходит на ум, когда возвращаешься вечером домой и чувствуешь жгучую боль в стопах, которые буквально горят огнем, это — проявление диабета.
Врач-невролог Мирза Масум Аббас не отрицает, действительно так может проявляться диабет, однако не только он.
— Жжение ног возникает из-за повреждения мелких сенсорных нервных волокон, которые передают боль и ощущение температуры в мозг, — объясняет доктор Аббас.
Невролог говорит, что с этой проблемой к нему часто обращаются пациенты. Поэтому стоит знать, о чем может сигнализировать жжение стоп.
Причины жжения стоп
- Сахарный диабет
Это самая распространенная причина, поскольку высокий уровень сахара в крови со временем повреждает нервы.
- Гипотиреоз
Недостаточно активная щитовидная железа изменяет баланс гормонов и также может привести к повреждению нервов, в частности, и стопы.
- Инфекции
Жжение в стопах могут вызвать, в частности, болезнь Лайма, сифилис, ВИЧ/СПИД.
- Дефицит или избыток витаминов
Если человек предпочитает вегетарианство, возникает недостаток витамина В12, и сосуды в ногах тут же напомнят о себе.
Такую же реакцию вызывает избыток в организме витаминов В1 и В6.
- Аутоиммунные заболевания
Иногда жжение стоп является симптомом системной красной волчанки или синдрома Шегрена. Но это случается очень редко.
- Избыток алкоголя
Воздействие алкогольных токсинов тоже может привести к ощущению жжения в ногах.
- Заболевания почек
Эта причина связана с предыдущей.
— Если токсины, в том числе алкогольные, накапливаются в крови, значит почки перестают функционировать должным образом, — говорит Аббас.
- Грибок
Когда жжение подошв сопровождается шелушением кожи стопы, она становится белесой и сухой, можно заподозрить грибковую инфекцию.
— Оценка и устранение первопричины жжения — самая важная задача для врача, — говорит доктор Аббас.
Невролог говорит, что ощущение жжения в ногах может быть легким или сильным, но не стоит ждать, пока оно нарушит вашу жизнь.
Только специалист может назначить все необходимые анализы и обследования, при необходимости выписать нужные препараты, витаминные добавки или успокоительные.
Но первую помощь при невыносимом жжении стоп можно оказать себе самому.
Как быстро снять жжение стоп
- На несколько минут окуните ноги в емкость с холодной водой.
- Растворите в воде щепотку английской соли, которая часто используется для облегчения боли в мышцах, и подержите ноги в этом растворе.
- Слегка помассируйте стопы, это поможет улучшить кровообращение, но не растирайте их.
Источник: HealthShots