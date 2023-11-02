Первое, что приходит на ум, когда возвращаешься вечером домой и чувствуешь жгучую боль в стопах, которые буквально горят огнем, это — проявление диабета.

Врач-невролог Мирза Масум Аббас не отрицает, действительно так может проявляться диабет, однако не только он.

— Жжение ног возникает из-за повреждения мелких сенсорных нервных волокон, которые передают боль и ощущение температуры в мозг, — объясняет доктор Аббас.

Невролог говорит, что с этой проблемой к нему часто обращаются пациенты. Поэтому стоит знать, о чем может сигнализировать жжение стоп.

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Причины жжения стоп

Сахарный диабет

Это самая распространенная причина, поскольку высокий уровень сахара в крови со временем повреждает нервы.

Гипотиреоз

Недостаточно активная щитовидная железа изменяет баланс гормонов и также может привести к повреждению нервов, в частности, и стопы.

Инфекции

Жжение в стопах могут вызвать, в частности, болезнь Лайма, сифилис, ВИЧ/СПИД.

Дефицит или избыток витаминов

Если человек предпочитает вегетарианство, возникает недостаток витамина В12, и сосуды в ногах тут же напомнят о себе.

Такую же реакцию вызывает избыток в организме витаминов В1 и В6.

Аутоиммунные заболевания

Иногда жжение стоп является симптомом системной красной волчанки или синдрома Шегрена. Но это случается очень редко.

Избыток алкоголя

Воздействие алкогольных токсинов тоже может привести к ощущению жжения в ногах.

Заболевания почек

Эта причина связана с предыдущей.

— Если токсины, в том числе алкогольные, накапливаются в крови, значит почки перестают функционировать должным образом, — говорит Аббас.

Грибок

Когда жжение подошв сопровождается шелушением кожи стопы, она становится белесой и сухой, можно заподозрить грибковую инфекцию.

— Оценка и устранение первопричины жжения — самая важная задача для врача, — говорит доктор Аббас.

Невролог говорит, что ощущение жжения в ногах может быть легким или сильным, но не стоит ждать, пока оно нарушит вашу жизнь.

Только специалист может назначить все необходимые анализы и обследования, при необходимости выписать нужные препараты, витаминные добавки или успокоительные.

Но первую помощь при невыносимом жжении стоп можно оказать себе самому.

Как быстро снять жжение стоп

На несколько минут окуните ноги в емкость с холодной водой.

Растворите в воде щепотку английской соли, которая часто используется для облегчения боли в мышцах, и подержите ноги в этом растворе.

Слегка помассируйте стопы, это поможет улучшить кровообращение, но не растирайте их.

Источник: HealthShots