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Во время войны риск возрастает: вирусный гепатит А, симптомы, осложнения, профилактика

22 июля 2022, 10:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины собрали информацию о вирусном гепатите А и о том, что делать, чтобы не заболеть.

Гепатит А — заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени – большинство людей, пораженных гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.

— Однако, сама болезнь неприятна и изнурительна, а выздоровление может длиться несколько месяцев. Тяжелее болеют и могут умереть пожилые люди, — отмечают эксперты.

По их словам, риск заболеть гепатитом А возрастает во время войны из-за значительных скоплений людей, невозможность соблюдать гигиену и ограниченный доступ к чистой питьевой воде.

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Медики называют гепатит А болезнью грязных рук, которая передается от человека к человеку чаще всего фекально-оральным путем. Гепатитом А можно также заразиться через продукты и воду, которые загрязнены фекалиями инфицированного человека.

Вирус гепатита А также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным.

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Симптомы вирусного гепатита А:

  • повышенная температура;
  • слабость;
  • отсутствие аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • темный цвет мочи;
  • пожелтение кожи и белков глаз.

Симптомы гепатита А чаще проявляются у взрослых, нежели у детей. У детей до 6 лет очень часто отсутствуют проявления гепатита А, а желтуха развивается только у 10%.

Вакцинация от вирусного гепатита А

Эффективной защитой от вирусного гепатита А является вакцинация. В Украине прививки от вирусного гепатита А не являются обязательными, но их можно сделать за свой счет.

Зарегистрированы две инактивированные (неживые) вакцины против гепатита А, которые разрешены для использования для детей от одного года.

Одна из этих вакцин — комбинированная, то есть защищает от гепатитов А и В. Курс прививок — две дозы с интервалом в шесть месяцев.

Как защититься от вирусного гепатита А:

  • обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением или употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;
  • употребляйте кипяченую воду, кипятите ее в течение 10 минут, а потом дайте отстояться;
  • не занимайтесь самолечением, только врач может поставить диагноз и назначить лечение.

Источник
Минздрав
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