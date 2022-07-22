Эксперты Министерства здравоохранения Украины собрали информацию о вирусном гепатите А и о том, что делать, чтобы не заболеть.
Гепатит А — заболевание печени, вызванное вирусом. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени – большинство людей, пораженных гепатитом А, полностью выздоравливают и у них формируется пожизненный иммунитет к болезни.
— Однако, сама болезнь неприятна и изнурительна, а выздоровление может длиться несколько месяцев. Тяжелее болеют и могут умереть пожилые люди, — отмечают эксперты.
По их словам, риск заболеть гепатитом А возрастает во время войны из-за значительных скоплений людей, невозможность соблюдать гигиену и ограниченный доступ к чистой питьевой воде.
Медики называют гепатит А болезнью грязных рук, которая передается от человека к человеку чаще всего фекально-оральным путем. Гепатитом А можно также заразиться через продукты и воду, которые загрязнены фекалиями инфицированного человека.
Вирус гепатита А также может передаваться при тесном физическом контакте с инфицированным.
Симптомы вирусного гепатита А:
- повышенная температура;
- слабость;
- отсутствие аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- темный цвет мочи;
- пожелтение кожи и белков глаз.
Симптомы гепатита А чаще проявляются у взрослых, нежели у детей. У детей до 6 лет очень часто отсутствуют проявления гепатита А, а желтуха развивается только у 10%.
Вакцинация от вирусного гепатита А
Эффективной защитой от вирусного гепатита А является вакцинация. В Украине прививки от вирусного гепатита А не являются обязательными, но их можно сделать за свой счет.
Зарегистрированы две инактивированные (неживые) вакцины против гепатита А, которые разрешены для использования для детей от одного года.
Одна из этих вакцин — комбинированная, то есть защищает от гепатитов А и В. Курс прививок — две дозы с интервалом в шесть месяцев.
Как защититься от вирусного гепатита А:
- обязательно мойте руки с мылом перед приготовлением или употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;
- употребляйте кипяченую воду, кипятите ее в течение 10 минут, а потом дайте отстояться;
- не занимайтесь самолечением, только врач может поставить диагноз и назначить лечение.