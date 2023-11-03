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Подогрев сидений: вреден ли комфорт для мужского здоровья

3 ноября 2023, 16:58
Ольга Боднарчук редактор Андрей Кондратенко уролог-проктолог, практикующий хирург
Подогрев сидений: вреден ли комфорт для мужского здоровья
Источник: Pexels

Сиденья с подогревом — популярная сегодня функция в авто среди водителей. Однако подогрев не только способствует комфорту, но и имеет прямое влияние на мужское здоровье.

Врач-уролог Андрей Кондратенко рассказал о влиянии теплого сиденья на здоровье мужчин.

Польза подогрева сидений для мужского здоровья

— Если пользоваться подогревом в морозную температуру, а особенно если сиденье кожаное, это является элементом профилактики простатита, — говорит медик.

Теплые сиденья зимой спасают от переохлаждения сосудов и тканей нижней части тела.

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Если происходит локальное охлаждение, образуются идеальные условия для активизации вирусов и инфекций, которые могут там находиться. В результате возникает простатит.

Поэтому врач советует быстро нагреть сиденье, а затем его выключить или скрутить температуру до минимума.

Чем вреден подогрев сидений в авто для мужского здоровья

— Если дорога долгая, и все это время подогрев включен на максимум, то это вредит репродуктивной системе, — отметил специалист.

Из-за постоянного воздействия тепла на область таза происходит перегрев семенных канальцев. Тогда снижается качество спермы и репродуктивной функции.

Нормальная температура для яичек — на два градуса ниже температуры тела. От их перегрева также портится качество репродуктивной функции.

Врач отмечает, если это короткие поездки по делам, то включать подогрев сидений для быстрого нагрева, а затем только поддерживать тепло — полезно. Однако он не советует сохранять максимальную температуру в течение долгих поездок, это вредит репродуктивной системе.

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