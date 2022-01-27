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Подтвердили Covid-19 – что делать и куда обращаться

27 января 2022, 17:45
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавірус
Источник: Depositphotos

В Украине выросло количество больных коронавирусом. Поэтому в Минздраве напомнили алгоритм действий в случае получения положительного теста.

Что делать, если подтвердили Covid-19?

  1. Сразу оставаться дома и ограничить контакт с людьми (если вы до этого работали в коллективе, важно сообщить руководство, чтобы определить контактных лиц и проверить их состояние).
  2. Позвонить по телефону семейному врачу.
  3. Действовать, опираясь на его рекомендации по лечению.

Если семейный врач назначил личную встречу, во время визита к нему следует использовать средства индивидуальной защиты, избегать толпы, соблюдать дистанцию ​​с другими, предварительно согласовать, где ожидать своей очереди приема.

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Специалисту нужно честно рассказывать о своих симптомах и состоянии.

В то же время скорую нужно вызывать только в неотложных состояниях.

– Сейчас в Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных, – сообщили в профильном ведомстве.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 26 января в стране выявили 32 393 новых подтвержденных случая болезни, умерли 154 человека.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , тестування
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