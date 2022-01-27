В Украине выросло количество больных коронавирусом. Поэтому в Минздраве напомнили алгоритм действий в случае получения положительного теста.

Что делать, если подтвердили Covid-19?

Сразу оставаться дома и ограничить контакт с людьми (если вы до этого работали в коллективе, важно сообщить руководство, чтобы определить контактных лиц и проверить их состояние). Позвонить по телефону семейному врачу. Действовать, опираясь на его рекомендации по лечению.

Если семейный врач назначил личную встречу, во время визита к нему следует использовать средства индивидуальной защиты, избегать толпы, соблюдать дистанцию ​​с другими, предварительно согласовать, где ожидать своей очереди приема.

Специалисту нужно честно рассказывать о своих симптомах и состоянии.

В то же время скорую нужно вызывать только в неотложных состояниях.

– Сейчас в Украине на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных, – сообщили в профильном ведомстве.

Согласно статистике коронавируса в Украине, на 26 января в стране выявили 32 393 новых подтвержденных случая болезни, умерли 154 человека.