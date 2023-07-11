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Подвернули лодыжку: что надо сделать в первые минуты и когда может понадобиться операция

11 июля 2023, 14:06
Валентина Андрейко журналіст
ноги, каблуки
Источник: Pixabay

Вы неудачно вышли из маршрутки, сошли с тротуара, споткнулись на неровной поверхности. Ваша лодыжка хрустнула, и вы не можете встать на ногу — больно.

Возможно, вы подвернули лодыжку и, в итоге, повредили — растянули, порвали — сухожилие голеностопного сустава.

Растяжение связок голеностопного сустава — наиболее распространенная травма среди спортсменов и взрослых, ведущих активный образ жизни, но это может случиться с каждым.

Алисия Дженде, доктор меднаук и специалист экстренной и спортивной медицины дает несколько очень важных советов.

Что делать сразу после травмы

  1. Дайте лодыжке покой и сведите к минимуму ходьбу до конца дня.
  2. Приложите лед к воспаленной части лодыжки, обычно на 15 минут. Продолжайте прикладывать лед по 15 минут три раза в день, пока боль и отек не исчезнут. Не прикладывайте лед непосредственно к коже, используйте полотенце или ткань для защиты.
  3. Использование эластичного бинта или бандажа на пораженной лодыжке может предотвратить чрезмерный отек и обеспечить поддержку. Но не бинтуйте слишком сильно — это лишь увеличит боль.
  4. Как можно чаще поднимайте стопу и лодыжку на уровень сердца или выше до конца дня. Это поможет уменьшить отек.
  5. Если понадобится, примите противовоспалительный и обезболивающий ибупрофен. Он продается без рецепта.

Дженде утверждает, что растяжение связок голеностопного сустава в большинстве случаев заживает быстро, без вмешательства врача — максимум через неделю. Постепенно возвращайтесь к своей обычной жизни. Сначала попробуйте ходить на короткие расстояния, например, до туалета, а затем можно подумать и о прогулке.

Если после первой недели улучшение незначительное или отсутствует, нужна консультация врача-ортопеда.

Рентген и, возможно, МРТ определят степень повреждения.

Может понадобиться операция, если установлены:

  • полный разрыв одной или нескольких латеральных связок голеностопного сустава;
  • повторное растяжение связок в анамнезе и необходимость реконструкции связок;
  • сопутствующая травма, например, частичный или полный разрыв сухожилия, перелом или повреждение хряща голеностопного сустава.
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Источник: Mayo clinic

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