Когда лучше чистить зубы — до завтрака, когда вы умываетесь, или после — когда вы уже съели, например, свою овсянку или круассан с джемом?

Однозначного ответа до сих пор у стоматологов нет. Тем не менее, ученые Университета Северной Каролины решили взвесить все плюсы и минусы каждого варианта.

Они подробно изложили все аргументы, чтобы каждый мог самостоятельно принять взвешенное решение. Но если вы не можете определиться и у вас есть вопросы к стоматологу, можете задать их высококвалифицированным врачам клиники White Clinic.

Аргументы за чистку зубов сразу после пробуждения

— Стоит начать с того, что когда вы просыпаетесь утром, уровень бактерий во рту достигает своего пика, поэтому и неприятный запах изо рта, — объясняет врач де Агияр Рибейро.

Доктор Рибейро также назвала еще одну причину чистить зубы утром после сна — стимулировать выработку слюны, которая является одним из самых защитных факторов для зубов.

Она помогает укрепить зубы, нейтрализовать кислотность. Если утром чистить зубы зубной пастой с фтором, это сделает зубы более устойчивыми к кариесу, укрепив эмаль.

Тем не менее, доктор Росио Хинонес, профессор детской стоматологии в Университете Северной Каролины считает самым важным аргументом в пользу чистки зубов сразу после сна — спешку.

Это особенно касается тех, у кого есть дети. Ведь чистка зубов, скорее всего, последнее, о чём вы будете думать, когда в спешке съедаете завтрак и выбегаете за дверь.

Поэтому этот аргумент можно изложить так — почистите зубы сразу после сна, иначе вы не почистите их совсем.

Аргументы за чистку зубов после завтрака

— У большинства людей завтрак состоит преимущественно из углеводов, — говорит доктор Карлос Гонсалес-Кабесас, профессор Школы стоматологии Мичиганского университета.

И не поспоришь. Действительно утром, когда все спешат на работу, а дети в школу, на стол ставят сухие завтраки с молоком, круассаны к кофе, оладьи, овсяную кашу с фруктами…

Все это содержит ферментированные углеводы, которыми любят питаться бактерии.

Таким образом, богатый бактериями рот после сна и завтрак, полный сладких углеводов, создают идеальные условия для процветания и размножения бактерий, которые уничтожают эмаль зубов и дают толчок к развитию кариеса.

Все ясно, чистим зубы после завтрака и решаем все проблемы… Не спешите.

Некоторые эксперты утверждают, что чистка зубов сразу после еды, особенно, если на завтрак вы пили кофе (а как же без него?) или кислые напитки, например, апельсиновый сок, может повредить эмаль.

Это правда, соглашается доктор Гонсалес-Кабесас, но всё же преимущества чистки зубов после завтрака перевешивают потенциальные недостатки, считает он.

— Большинство людей завтракают довольно быстро — обычно заканчивая прием пищи в течение 10-15 минут. Этого времени недостаточно, чтобы причинить вред зубной эмали кислым соком, — сказал доктор.

К тому же, чистка зубов после еды дает возможность избавиться от ее частиц и оставить фторид пасты на зубах на целый день.

В конце концов, все аргументы стоматологов — и “за”, и “против” — сводятся к тому, что последнее слово остается за нами.

Какая привычка чистить зубы заставляет нас делать это постоянно – та и правильная. По крайней мере, персонально для нас.

Но лучше всего уточнить индивидуальный способ гигиены у своего врача. Вне зависимости от того, где вы живете — в большом городе или небольшом населенном пункте, высококвалифицированные стоматологи есть и в Киеве, и в любом районном центре.