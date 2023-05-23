Едва ли не каждая женщина, во всяком случае три из четырех точно, сталкивалась с комплексом симптомов, которые фактически накрывают в середине менструального цикла — начинает раздражать все и вся, наваливается усталость, доводят до белого каления родню резкие перемены настроения женщины. Все это симптомы предменструального синдрома (ПМС).
Чаще он проявляется за 2 недели до начала критических дней. Однако может захлестнуть и за пару дней до менструации.
Гинеколог Оксана Негрич разъясняет, как отличить ПМС от других состояний и всегда ли нужно терпеть указанные симптомы.
А они не слишком приятные:
- резкие смены настроения;
- головная боль;
- раздражительность, тревожность;
- ощущение усталости и/или проблемы со сном;
- вздутие/боль в животе;
- боль в молочных железах;
- высыпания на коже;
- изменения аппетита и уровня полового влечения.
Впрочем, у разных женщин ПМС может проявляться по-разному. Даже у одной женщины ежемесячно жалобы могут меняться.
Из-за чего возникает ПМС
По словам Оксаны Негрич, поскольку это целый комплекс симптомов, то невозможно определить одну конкретную причину, которая их вызывает.
Обычно состояние связано с флуктуациями гормонов после овуляции (например, уровень прогестерона растет). Играет свою роль и гормон серотонин.
— Именно изменение его количества приводит к эмоциональным симптомам ПМС, например, изменениям настроения, аппетита, ощущению усталости и т. д., — объясняет гинеколог.
В целом наличие легкого ПМС является нормой. Если же накрывает депрессия, с которой женщина не может справиться, когда проявления синдрома мешают нормальной жизни, стоит обратиться к врачу.
Оксана Негрич объясняет, что специфических обследований для диагностики ПМС не существует, но в некоторых ситуациях они нужны, чтобы исключить другие вероятные причины жалоб.
Например, тревожные или биполярные расстройства, перименопаузу и тому подобное. Также существует много заболеваний, которые могут обостряться перед менструацией (синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, мигрени и т. д.).
После менструации все это исчезает, но не полностью.
Как себе помочь
Рекомендации те же, что для сохранения здорового образа жизни: физическая активность, сбалансированное питание, здоровый сон, отказ от чрезмерного потребления кофе, алкоголя, особенно во вторую половину цикла.
Для облегчения болевых ощущений врач советует принимать ибупрофен/парацетамол.
Если изменение образа жизни не помогает, врачи могут назначить комбинированные гормональные контрацептивы, антидепрессанты. В тяжелых случаях — даже хирургическое вмешательство.
Источник: Береги себя