Едва ли не каждая женщина, во всяком случае три из четырех точно, сталкивалась с комплексом симптомов, которые фактически накрывают в середине менструального цикла — начинает раздражать все и вся, наваливается усталость, доводят до белого каления родню резкие перемены настроения женщины. Все это симптомы предменструального синдрома (ПМС).

Чаще он проявляется за 2 недели до начала критических дней. Однако может захлестнуть и за пару дней до менструации.

Гинеколог Оксана Негрич разъясняет, как отличить ПМС от других состояний и всегда ли нужно терпеть указанные симптомы.

А они не слишком приятные:

резкие смены настроения;

головная боль;

раздражительность, тревожность;

ощущение усталости и/или проблемы со сном;

вздутие/боль в животе;

боль в молочных железах;

высыпания на коже;

изменения аппетита и уровня полового влечения.

Впрочем, у разных женщин ПМС может проявляться по-разному. Даже у одной женщины ежемесячно жалобы могут меняться.

Из-за чего возникает ПМС

По словам Оксаны Негрич, поскольку это целый комплекс симптомов, то невозможно определить одну конкретную причину, которая их вызывает.

Обычно состояние связано с флуктуациями гормонов после овуляции (например, уровень прогестерона растет). Играет свою роль и гормон серотонин.

— Именно изменение его количества приводит к эмоциональным симптомам ПМС, например, изменениям настроения, аппетита, ощущению усталости и т. д., — объясняет гинеколог.

В целом наличие легкого ПМС является нормой. Если же накрывает депрессия, с которой женщина не может справиться, когда проявления синдрома мешают нормальной жизни, стоит обратиться к врачу.

Оксана Негрич объясняет, что специфических обследований для диагностики ПМС не существует, но в некоторых ситуациях они нужны, чтобы исключить другие вероятные причины жалоб.

Например, тревожные или биполярные расстройства, перименопаузу и тому подобное. Также существует много заболеваний, которые могут обостряться перед менструацией (синдром раздраженного кишечника, синдром хронической усталости, мигрени и т. д.).

После менструации все это исчезает, но не полностью.

Как себе помочь

Рекомендации те же, что для сохранения здорового образа жизни: физическая активность, сбалансированное питание, здоровый сон, отказ от чрезмерного потребления кофе, алкоголя, особенно во вторую половину цикла.

Для облегчения болевых ощущений врач советует принимать ибупрофен/парацетамол.

Если изменение образа жизни не помогает, врачи могут назначить комбинированные гормональные контрацептивы, антидепрессанты. В тяжелых случаях — даже хирургическое вмешательство.

Источник: Береги себя