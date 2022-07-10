Британские медики объяснили, каким должно быть максимальное время, которое вы должны проводить в туалете, чтобы избежать риска для здоровья.

Прежде всего, долгое сидение в туалете вызывает повышение давления в прямой кишке и анусе, что создает основу для геморроя. Это состояние традиционно связывают с хроническими запорами, а также с чрезмерным напряжением во время дефекации.

По данным Harvard Health, гемморой распространен среди беременных женщин, поскольку их увеличенная матка давит на вены.

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— Хотя вам может нравиться сидеть в туалете, читать газету или листать социальные сети, это может повредить вашу прямую кишку, — предупреждает эксперт по здоровью Стефани Тейлор.

По ее словам, во время сидения на унитазе анус находится на другом уровне, чем остальная часть вашей нижней половины. Это оказывает дополнительное давление на вены в нижней части прямой кишки, что в конечном итоге может привести к геморрою и ректальному кровотечению.

— Не сидите на унитазе слишком долго. Если ничего не происходит, встаньте и займитесь чем-нибудь другим, — предлагает медицинский эксперт.

Согласно исследованию, чтобы опорожнить кишечник, требуется всего пять минут. Но если вы сидите дольше 15 минут без дефекации, это может указывать на запор.

Чтобы избежать запора, эксперты напоминают о таких профилактических мерах, как диета с высоким содержанием клетчатки и употребление большего количества жидкости.

Также может помочь поход в туалет сразу, как только вы почувствуете позыв. В противном случае задержка может привести к тому, что стул высохнет и это затруднит дефекацию.

Источник: Express