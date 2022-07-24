По словам экспертов Американского онкологического общества (ACS), если появилась боль, которая может сигнализировать о раке, это значит, что речь идет скорее всего о запущенной стадии заболевания, которая трудно поддается лечению.
— Сначала боль может приходить и уходить. Это имеет тенденцию ухудшаться ночью и может улучшаться при движении. Позже боль может стать постоянной и усиливаться во время активности, — отмечают эксперты ACS.
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Другие признаки прогрессирующего рака:
- сбивчивое дыхание;
- депрессия и тревога;
- усталость и слабость;
- потеря аппетита;
- изменения веса;
- тошнота и рвота;
- запор;
- вздутие живота (асцит).
Эксперты отмечают, что эти симптомы чаще всего являются признаком чего-то гораздо менее серьезного, но если это рак, его раннее обнаружение может иметь решающее значение.
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Источник: Express