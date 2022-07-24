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Пока не пришла боль: симптомы, которые могут сигнализировать о раке

24 июля 2022, 17:23
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
онкология
Источник: Depositphotos

По словам экспертов Американского онкологического общества (ACS), если появилась боль, которая может сигнализировать о раке, это значит, что речь идет скорее всего о запущенной стадии заболевания, которая трудно поддается лечению.

Сначала боль может приходить и уходить. Это имеет тенденцию ухудшаться ночью и может улучшаться при движении. Позже боль может стать постоянной и усиливаться во время активности, — отмечают эксперты ACS.

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Другие признаки прогрессирующего рака:

  • сбивчивое дыхание;
  • депрессия и тревога;
  • усталость и слабость;
  • потеря аппетита;
  • изменения веса;
  • тошнота и рвота;
  • запор;
  • вздутие живота (асцит).

Эксперты отмечают, что эти симптомы чаще всего являются признаком чего-то гораздо менее серьезного, но если это рак, его раннее обнаружение может иметь решающее значение.

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Источник: Express

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Медики Онкология
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