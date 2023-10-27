Учащенное сердцебиение — более 100 ударов в минуту — не всегда признак серьезного заболевания. Частота сердечных сокращений повышается также во время физических упражнений или в ответ на стресс, по другим причинам.

Кардиологи американской клиники Майо, среди которых известный профессор Нандан Анавекар, всегда стараются разъяснить своим пациентам, почему возникает тахикардия и как с ней справиться.

Они подчеркивают, что учащенное сердцебиение часто не вызывает никаких последствий или осложнений. Тем не менее, некоторые формы тахикардии могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая сердечную недостаточность, инсульт или внезапную остановку сердца.

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Какая тахикардия самая опасная

— Существует много разных видов тахикардии. Синусовая тахикардия, например, часто вызывается физическими упражнениями или стрессом, — объясняет кардиолог.

По его словам, снусовая тахикардия считается симптомом, а не заболеванием.

Самый распространенный вид тахикардии — фибрилляция предсердий. Далее, по частоте, идут трепетание предсердий, желудочковая тахикардия, суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция желудочков.

Один вид может внезапно возникать и так же внезапно заканчиваться, другой — длится несколько секунд, а может не проходить и несколько минут.

Сам пациент вряд ли разберется, какой именно вид тахикардии его донимает. А вот врач, установив причину, сразу подберет соответствующее лечение.

Кардиологи считают, что самая опасная тахикардия — фибрилляция желудочков. Когда желудочки сердца дрожат вместо скоординированного сокращения.

Если сердечный ритм не восстановить в течение нескольких минут, может произойти резкое и критическое снижение артериального давления. Вскоре у пострадавшего прекращается дыхание и пульс.

Что может спровоцировать тахикардию:

высокая температура тела;

чрезмерное употребление алкоголя или резкий отказ от алкоголя;

высокий уровень кофеина;

высокое или низкое артериальное давление;

дисбаланс веществ в крови, называемых электролитами, таких как калий, натрий, кальций и магний;

гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз);

уменьшение объема эритроцитов (анемия), вызванное кровотечением;

курение;

употребление запрещенных наркотиков, в частности стимуляторов, таких как кокаин или метамфетамин.

Кардиологи подчеркивают, что иногда точную причину тахикардии определить не удается.

Профилактика

Изменение образа жизни, лечение заболеваний сердца, других заболеваний может уменьшить риск тахикардии.

Собственно, рекомендации кардиологов традиционные:

выбирать здоровую пищу, цельнозерновые продукты, нежирное мясо, нежирные молочные продукты, а также фрукты и овощи;

ограничивать употребление соли, сахара, алкоголя, насыщенных жиров и транс-жиров;

регулярно заниматься спортом;

поддерживать здоровый вес;

держать под контролем артериальное давление и уровень холестерина;

бросить курить;

ограничить напитки с кофеином;

научиться управлять стрессом.

Кроме общих рекомендаций, кардиологи указывают еще и на отдельные предостережения. Они касаются лекарств. С осторожностью следует употреблять лекарства от простуды и кашля, потому что они содержат стимуляторы, которые могут вызвать учащенное сердцебиение.

И, конечно, следует регулярно проходить медицинские осмотры.

Источник: Mayo clinic