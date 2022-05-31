Американские офтальмологи утверждают, что ношение солнцезащитных очков может снизить вероятность развития фотокератита, когда внешний слой роговицы отслаивается и отпадает, вызывая сильную боль в очень чувствительных нервных окончаниях глаза.

— Когда роговица, поверхность глаза, подвергается воздействию интенсивных ультрафиолетовых лучей, у вас может развиться это болезненное состояние, — отмечает доцент офтальмологии в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе Ричард Хессион.

По его словам, при фотокератите просто длительное пребывание на солнце вряд ли вызовет фотокератит, но это может произойти в результате отражения солнца от воды.

Еще одной угрозой являются УФ-лучи от соляриев. Сварщики и другие люди, работающие с интенсивным светом, подвергаются наибольшему риску. Поэтому офтальмологи рекомендуют всегда носить защитные очки, необходимые для их работы.

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По словам Ричарда Хессиона, для тех, кто любит летнее солнце, важно наносить солнцезащитный крем SPF 30 на открытые участки кожи, широкополую шляпу и солнцезащитные очки. Защита глаз также помогает защитить нежную кожу вокруг глаз от рака.

Кроме того, можно дополнительно позаботиться о своих глазах с помощью осмотра у профильного специалиста. Для детей это включает скрининг у педиатра с последующим наблюдением у офтальмолога, если обнаружена потенциальная проблема.

Большинству подростков и взрослых, которым нужны очки или контактные линзы, их окулист или офтальмолог порекомендует пройти полное обследование.

Вообще, такое обследование должны пройти все взрослые, даже те, у кого нет явных проблем со зрением, начиная с 40 лет.

Нужно понимать, что некоторые состояния могут развиваться и прогрессировать бессимптомно по мере старения человека. Это включает и глаукому, заболевание, которое вызывает прогрессирующее повреждение зрительного нерва, что приводит к потере периферического зрения и, в конечном итоге, к полной слепоте.

Пациенты могут испытать значительную потерю зрения из-за глаукомы, прежде чем им будет поставлен диагноз.