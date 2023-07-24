Семейный врач Дарья Дмитриевская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала о наиболее распространенных мифах о метеочувствительности и о том, действительно ли мы настолько зависимы от капризов погоды.

— Общее недомогание, головные боли, боли в мышцах, тошнота, сильная усталость и другие жалобы. Эти признаки характерны для множества разных состояний, — говорит медик.

По ее словам, в плохом самочувствии “на погоду” может быть скрыто несколько факторов. И первый из них — проявления обострений хронических заболеваний, о которых вы не знаете.

Многие украинцы, по словам Дарьи Дмитриевской, не имеют привычки своевременно проходить регулярные осмотры и определять показатели своего здоровья.

Поэтому гипертония, повышенный или пониженный сахар в крови, дисбаланс гормонов, недостаток определенных витаминов, инфекции, заболевания нервной системы и психические расстройства могут длительно развиваться незаметно. И периодически проявляться теми или иными общими симптомами.

Именно поэтому важно иметь семейного врача, которому вы доверяете, и периодически проходить профилактические осмотры по рекомендациям.

Кроме того, хронический недостаток сна, физической активности или, наоборот, внезапная нагрузка, длительное пребывание на холоде или на жаре без адекватной защиты — все это факторы, на которые тело человека может реагировать проявлениями тех же симптомов.

Впрочем, по словам врача, существуют ситуации, когда погода действительно влияет на самочувствие. В очень жаркие дни, например, ухудшается самочувствие людей с гипертонией и другими хроническими болезнями.

Ученые также обнаружили и связь погоды с ухудшением симптомов у людей с хронической болью, ревматологическими болезнями, мигренью и развитием ментальных расстройств.

Однако исследования проводились на основе субъективных оценок людей, которые постфактум связывали свои жалобы с погодой. Такие результаты, как правило, имеют малую выборку, их возможно провести только ретроспективно, поэтому на профилактику симптомов они почти не влияют.

Таким образом, по словам специалиста, мы можем утверждать, что тенденция к объяснению недомогания метеопричинами либо не имеет смысла, либо влияет негативно, удерживая нас от обследования у специалистов.

Поэтому не стоит учитывать советы знакомых по “народной медицине”, а как можно скорее обратиться к семейному врачу, чтобы выяснить причины плохого самочувствия именно в вашем случае.

Источник: Береги себя