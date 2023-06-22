Как бы не печально это не звучало, но эксперты считают, что после 40 лет с человеком начинают происходить возрастные изменения, не заметные глазу.

Во-первых замедляется обмен веществ и снижается потребность в калориях. Но большинство сохраняет привычки в питании. И, как результат, именно в этом возрасте люди набирают лишний вес и удивляются: откуда килограммы, ведь питаюсь, как прежде — ни больше — ни меньше.

Это и есть главная ошибка. Надо меньше, да лучше, убеждены диетологи.

Эксперты говорят, что после 40 потребность в калориях снижается почти на четверть, а потому не стоит продолжать питаться так, как раньше.

Рекомендации врачей и диетологов, принципе довольно просты — употреблять больше растительной пищи и свести к минимуму жирное, сладкое и соленое. А также копчености и выпечку.

Даже сладкие фрукты диетологи предлагают ограничить. А вот на овощи (кроме картофеля) и зелень никаких ограничений нет.

Эти продукты содержат фитогормоны, которые поддерживают гормональный баланс, что крайне важно после 40 лет.

Также рекомендуют молоко (если ваш организм его воспринимает) и кисломолочные продукты — источник укрепляющего кальция.

А теперь — чего нельзя.

Красное мясо.

Его лучше заменить птицей, рыбой и морепродуктами. Эти продукты менее калорийны и легче перевариваются, к тому же, в отличие от красного мяса, они не провоцируют повышение уровня холестерина и закупорку артерий.

Сосиски.

Хоть это и мясо, белка в этом продукте совсем мало. Зато даже самые качественные сосиски и сардельки содержат слишком много жирных кислот (в том числе насыщенных и трансжирных), а также соли.

Чрезмерное количество этих веществ может привести к повышению давления и другим сердечно-сосудистым проблемам. Кроме того, это тяжелый продукт для печени и желудка.

Мясные нарезки и колбаса.

Тут диетологи категоричны — исключить из рациона однозначно! Все виды мяса с высокой степенью обработки (соленого, вяленого, маринованного, копченого, ферментированного, сушеного и консервированного) могут увеличить риск не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и диабета 2 типа, проблем с почками, печенью и даже дыхательной системой, не говоря уже о раке.

Каши быстрого приготовления, хлопья и мюсли.

Эти продукты не содержат ничего ценного для организма, зато в них много вредных добавок и сахара. Потому лучше готовить себе завтраками самостоятельно (например, омлет или отварную куриную грудку), а на обед выбирать каши из цельного зерна, в которых много витаминов и клетчатки.

Источник: PrzyslijPrzepis