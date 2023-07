Протезирование на имплантах: врачи отвечают на часто задаваемые вопросы

Столкнуться с проблемой полной или значительной адентии (потери зубов) может каждый.

К потере зубного ряда приводят не только возрастные изменения, но и травмы, неизлечимые вовремя стоматологические болезни, индивидуальные особенности организма.

Полностью решить проблему адентии можно с помощью протезирования на имплантах.

Благодаря преимуществам технология All on 4 приобретает все большую популярность среди украинских пациентов.

Что такое система Все на 4

Метод All on 4 — это технология установки несъемного протеза на четырех имплантах, вживленных в челюсть. По сравнению с классической имплантацией, это относительно новый метод, впервые примененный в конце 90-х годов прошлого века в Португалии.

Сегодня протезирование на имплантах успешно проводят украинские стоматологические клиники.

Отличие методики All on four от стандартной имплантации одного зуба в том, что четыре импланта устанавливаются на челюсти на расстоянии друг от друга, а на них фиксируется сплошной протез, заменяющий 10-12 зубов сразу.

Конструкция является несъемной, то есть надежно держится, и извлечь протез самостоятельно пациент не может.

Когда показано протезирование All on 4

Система All on 4 рекомендована при полной адентии или когда на челюсти не хватает 10-12 зубов подряд.

Благодаря особой технологии и конструкции имплантатов восстановительный срок короче, чем при классической имплантации, проводится даже при атрофии костной ткани средней степени.

Пациент получает новые зубы уже через 1-3 дня после установки имплантов, что дает возможность жить полноценной жизнью: пережевывать пищу, улыбаться, общаться и тому подобное.

Чем отличается All on 6 от Все на 4

Собственно, это одна технология, которая отличается количеством использованных имплантов: в системе All on 6 их шесть, а не четыре.

Применение большего количества имплантов позволяет сделать нагрузку на челюсть и протез более равномерным, а конструкция держится крепче.

Из отрицательных моментов: система All on 6 на 20-30% дороже аналогичного протезирования на четырех имплантах.

Как долго длится процедура

Технология полного протезирования (независимо от количества имплантов) происходит в несколько этапов:

обследование состояния зубочелюстной системы пациента: проведение диагностики, снятие слепков, создание цифрового шаблона;

подготовка к имплантации: санация ротовой полости, при наличии показаний лечения или удаления зубов;

установка имплантов: происходит под местной анестезией, после установки штифтов слизистая ушивается и делаются слепки челюсти;

временное протезирование: за 1-3 дня изготавливается акриловый протез и устанавливается на импланты;

установка постоянного протеза: через 3-12 месяцев в зуботехнической лаборатории изготавливается уже постоянный протез (металлокерамический, керамический или циркониевый). После примерки конструкция фиксируется на имплантах.

Несмотря на то, что вся процедура может длиться до года, пациент получает новые красивые и крепкие зубы (временный протез) уже через 1-3 дня после имплантации.

Какова стоимость протезирования на имплантах под ключ

Общая цена услуги зависит от типа и количества имплантов, материала зубного протеза. В клинике Healthy Dent протезирование с использованием 4-х имплантатов стоит от 150 тыс. грн.

Система All on 6 стоит от 275 тыс. грн. это цена “под ключ”, с учетом всех этапов. Можно снизить стоимость протезирования, если оставить акриловые протезы. Срок их эксплуатации 2-3 года, после чего протезы можно заменить.

В какой стоматологии можно сделать Все на 4

Выбирать следует клинику со специалистами с соответствующим уровнем квалификации, прошедших подготовку и имеющих сертификат на проведение полного протезирования на имплантах.

Это гарантирует высокий уровень выполнения работы, минимальный риск осложнений после операции и долговечность использования протезов. В Киеве протезирование на 2-х, 4-х и 6 имплантах успешно применяет стоматология Healthy Dent.