Некоторые заболевания могут быть вызваны не сбоями в организме, неблагоприятным воздействием вирусов, инфекций, травмами, а проблемами психологического характера, например, тревогой, нерешенными конфликтами, сложностями в личной жизни. Отдельные из них могут спровоцировать и цистит.

О психосоматике цистита Фактам ICTV рассказала психосоматолог Лена Дивеева.

Чтобы рассматривать проблему, для начала нужно разобраться, что такое психосоматика.

— Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает, как психологические факторы влияют на возникновение и течение телесных заболеваний. Наш мозг — это компьютер. И любая реакция в теле, в том числе и заболевание — это запущенная им программа, — говорит Лена Дивеева.

По ее словам, эта программа запускается для того, чтобы спасти человека, даже если речь идет о заболевании, как бы парадоксально это не звучало.

Благодаря таким внешним признакам мозг пытается обратить внимание на проблемы и ситуации, от которых человек страдает на самом деле.

Психосоматика цистита

Если говорить о психосоматике цистита, то речь идет о неспособности защитить свою территорию, говорит психосоматолог.

— В природе животные “метят” свою территорию как раз через мочеиспускание. В жизни человека все точно так же. Если у вас цистит, это означает, что на уровне психики вы не справились с задачей отстоять или защитить свою территорию, — объясняет Лена Дивеева.

Через заболевание циститом, запустив такую биологическую программу, мозг пытается обратить внимание на эту проблему.

— В этом контексте ваша территория — это ваше тело, ваши дети, ваш дом, ваша работа. Для мужчины его территорией является еще и тело его женщины, — добавляет психосоматолог.

Для более четкого понимания специалист привела примеры ситуаций.

Жизненные ситуации

Вы обиделись на мужа. Потом вроде ситуация наладилась. Через какое-то время муж пытается заняться с вами сексом. Внутри вас еще есть обида, но вы соглашаетесь. Не важно почему. Здесь значимо лишь то, что какая-то часть вас интимной близости не хочет, вместо этого вам нужны извинения. И, по сути, для вашего тела это предательство. Вот это и есть “не смогла защитить территорию”.

Ваш ребенок заболел. Больница, доктора, капельницы, уколы. Ситуация серьезная, ему больно. Вы это видите и не можете никак помочь, облегчить его состояние. Здесь не получилось защитить своего ребенка.

Вы увлеклись чем-нибудь и решили записаться на курсы. Вам это интересно, вы горите желанием и просите денег на новое хобби у мужа, но он отказывает. Здесь вы также не смогли защитить свои интересы и, соответственно, свою территорию.

Также в сети называют другие толкования психосоматики цистита:

разочарование в ком-то, при этом субъект не замечает этого;

недовольство своим телом, заниженная самооценка;

измена партнера;

первый сексуальный опыт;

резкие изменения в жизни, например, новая социальная роль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСИХОСОМАТИКА (@diveeva.lena)

Психосоматика цистита — что делать

Если у человека появились признаки цистита, важно в первую очередь обратиться к урологу, гинекологу или хотя бы семейному врачу. Он попробует установить причину и назначит лечение. В случае, если заболевание таки спровоцировала кишечная палочка, врач выпишет антибактериальные препараты.

Наряду с основным диагностированием и лечением цистита средствами классической медицины разумно подумать и о психосоматической помощи своему организму.

Специалисты рекомендуют сначала трезво посмотреть на свою жизнь и самостоятельно разобраться, все ли в ней устраивает, есть ли нерешенные конфликты, непрощенные обиды, ситуации, которые вызывают тревогу или беспокойство.

Затем нужно попробовать решить эту ситуацию для себя.

Фразы, которые в этом помогут:

Я несу ответственность за свою жизнь.

Я нахожусь в полной безопасности.

Я могу защитить свою территорию.

Я понимаю и полностью принимаю свои чувства.

Мне комфортно в моей новой роли.

Иногда человеку бывает самому сложно сделать это, здесь понадобится помощь специалиста. В такой ситуации рекомендуется посетить специалиста по психосоматике.

Именно он может найти ответ и разрешить ситуацию, о которой с помощью цистита сигнализирует организм.