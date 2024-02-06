В благотворительной организации Prostrate Cancer UK утверждают, что каждый восьмой британец заболеет раком простаты в течение своей жизни.

Рак предстательной железы — самое распространенное онкологическое заболевание у мужчин, ежегодно его диагностируют у более 52 тыс. человек.

Шансы победить рак простаты

Никто не может сказать человеку с диагнозом рак, сколько он проживет, поскольку это зависит от многих факторов.

Сейчас смотрят

Но некоторые общие статистические данные, основанные на больших группах людей и долговременных наблюдениях, все же дают приблизительные ориентиры.

Прежде всего онкологи утверждают, что, как правило, уровень выживаемости при этом диагнозе хороший, при условии что болезнь обнаружили на начальной стадии и начали лечение. С прогрессированием заболевания перспективы становятся хуже.

Но рак предстательной железы обычно прогрессирует очень медленно, и пациенты могут жить десятилетиями без симптомов. Это означает, что болезнь часто диагностируется, когда она, к сожалению, уже перешла на более поздние стадии.

Прогнозы выживаемости для каждой стадии рака предстательной железы, сделанные организацией Prostrate Cancer UK, основаны на изучении историй болезней мужчин, которым поставили диагноз между 2013 и 2017 годами.

Первая стадия рака

Опухоль — небольшая по размеру — находится лишь в половине одной стороны предстательной железы, за ее пределы не выходит.

По данным Prostrate Cancer UK, на этой стадии все (почти 100%) больные победят болезнь и будут жить в течение пяти или более лет после постановки диагноза.

Вторая стадия

Когда опухоль занимает более чем половину одной стороны простаты и не выходит за ее пределы.

Prostrate Cancer UK тоже дает благоприятный прогноз: почти 100% больных после лечения будут жить в течение пяти или более лет.

Третья стадия

Это когда рак уже проник сквозь оболочку предстательной железы и, возможно, распространился в трубы, которые несут сперму.

По статистике, и здесь есть шансы. Примерно 95 из каждых 100 мужчин смогут одолеть болезнь и будут жить в течение пяти или более лет после установления диагноза.

Четвертая стадия

Это когда рак распространился на соседние органы тела, такие как задний проход или мочевой пузырь, поразил соседние лимфатические узлы, проник в органы за пределами малого таза — в легкие или печень.

Шанс пережить болезнь в течение пяти или более лет все же сохраняется у 50% больных.

Врачи подчеркивают, регулярная проверка уровня ПСА по анализу крови после того, как вам поставили диагноз, является хорошим способом мониторинга вашего состояния и того, как ваша опухоль реагирует на лечение.

Читайте также: Ученые выяснили принцип успешного лечения рака простаты на поздних стадиях

Источник: Express