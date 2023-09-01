Рак щитовидной железы опасен тем, что до поры до времени не вызывает никакого дискомфорта и создает иллюзию, якобы можно жить, ничего не меняя. Но потом возникают серьезные проблемы. О том, как их эффективно решить и к какому специалисту надо обращаться за консультацией, Фактам ICTV рассказал хирург-эндокринолог Назар Стельмах.

Что такое рак щитовидной железы?

Рак щитовидной железы — это патологическое состояние, возникающее в результате аномального роста клеток этого органа. Такая форма онкологического заболевания встречается гораздо чаще, чем другие формы рака.

После Чернобыльской катастрофы пациенты стали бережнее относиться к своему здоровью и все чаще проходить профильные чекапы. Это объясняется тем, что обычно диагноз выявляют на ранних стадиях, когда терапия наиболее эффективна.

— При своевременном обращении к врачу патология не требует оперативного лечения в 83% случаев, — говорит Назар Стельмах.

Почему возникает рак щитовидки?

Точные причины развития опухоли до сих пор неизвестны, но существуют определенные факторы, которые могут значительно влиять на это.

Генетика и наследственные мутации. Склонность к раку увеличивается, если кто-то из ближайших родственников болел раком.

Радиация. Высокая доза радиации (рентген, радиоактивные осадки), особенно в детском возрасте, может привести к нежелательным последствиям.

Дефицит йода. Йод является важным компонентом для образования тироксина и трийодтиронина, синтезируемых фолликулярными клетками щитовидной железы. Низкий уровень микроэлемента может вызвать гормональное нарушение обмена веществ.

Хроническое воспаление щитовидной железы повышает вероятность появления аномальных клеток, которые могут стать источником рака.

Гормональные факторы. Некоторые исследования указывают на связь между повышенным уровнем тиреотропного гормона и риском развития рака щитовидной железы.

Возраст и пол. Онкологию чаще всего диагностируют у женщин в возрасте от 30 до 60 лет.

Важно подчеркнуть, что рак щитовидной железы может возникнуть из-за комбинации различных факторов, но реальные причины зависят от каждого конкретного случая.

По статистике, примерно 76% приходится на папиллярный вид рака щитовидной железы, в 14% случаев обнаруживают фолликулярный, у 5-6% пациентов диагностируют медуллярный, а 3-4% случаев — это анапластический или недифференцированный тип опухоли.

Симптомы рака щитовидной железы

По словам врача, сложность этого заболевания заключается в том, что симптомы появляются уже в запущенных формах или на последних стадиях, то есть тогда, когда уже невооруженным глазом на передней поверхности шеи заметно новообразование в виде опухолевидного выпячивания более 3-4 сантиметров.

Это приводит к боли в области шеи, дискомфорту при глотании, ощущению сдавливания, рефлекторному кашлю. Осиплость и резкое изменение тембра голоса возникают, если есть признаки прорастания или инвазии тканей, которые иннервируют голос.

К кому обращаться?

При обнаружении вышеупомянутых симптомов нужно обратиться к врачу-специалисту, который обеспечит полный цикл обследования и лечения.

— При экспертной диагностике эндокринолога-хирурга онкологические процессы выявляются лишь у 5-7% пациентов. Поэтому если диагностируют опухоль иногда даже до 5 миллиметров, это на 99,9% дает гарантию на выздоровление, — отмечает Назар Стельмах.

Он считает, если правильно выбрать медицинское учреждение и хирурга-эндокринолога, то дальше не нужно беспокоиться о поисках смежных специалистов, прохождении радиойодтерапии или о чем-либо другом, поскольку консультации у онколога и других специалистов является частью индивидуального плана лечения, составленного оперирующим хирургом-эндокринологом.

Лечение рака щитовидной железы

Лечение рака щитовидной железы обычно включает хирургическое вмешательство, радиоактивный йод и радиационную терапию. Выбор метода зависит от типа и стадии рака, а также от общего состояния пациента. Хирургическое удаление опухоли (тиреоидэктомия) может быть проведено вместе с частичным или полным удалением щитовидной железы.

— Не стоит медлить, ведь если этого не сделать, проблем станет намного больше, — предостерегает Назар Стельмах, — от того, как будет проведена операция, зависит качество жизни.

Поэтому рак щитовидной железы — не приговор. Своевременно обнаружив заболевание, пациент получает не только соответствующую помощь, но и сохраняет здоровье.