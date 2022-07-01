Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Консультация

Ранняя диагностика — путь к спасению. Десять начальных симптомов рака простаты

1 июля 2022, 14:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
консультація
Источник: Depositphotos

Британские медики, обеспокоенные ростом случаев рака предстательной железы, сформулировали десять признаков ранней стадии болезни, на которой пациенту можно оказать эффективную помощь.

Отмечается, что поскольку в настоящее время в Великобритании нет программы скрининга рака предстательной железы, нужно следить за любыми предупредительными признаками.

Так, если опухоль стала достаточно большой, она начинает давить на уретру — трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря через головку полового члена.

Сейчас смотрят
Читайте также:
жіночі захворюванняКак лечить женщинам воспалительные болезни в домашних условиях — советы гинеколога

Эксперты Британского фонд рака простаты просят сразу же обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих признаков. 

Ранние признаки рака простаты:

  • нужно часто мочиться, особенно ночью, иногда срочно;
  • трудно начинать или сдерживать мочеиспускание;
  • слабый, подтекающий или прерывистый поток мочи; мочеиспускание болезненно или оставляет ощущение жжения.
  • Другие потенциальные признаки рака предстательной железы могут включать:
  • трудности с эрекцией;
  • уменьшение количества эякулируемой жидкости;
  • болезненная эякуляция;
  • кровь в моче или сперме;
  • давление или боль в прямой кишке;
  • боль или скованность в нижней части спины, бедрах, тазу или бедрах.

Простатит или увеличенная простата, которые не являются раковыми опухолями, также могут вызывать такие симптомы.

Тем не менее, пройдя обследование у медицинского работника, вы можете выяснить причину состояния здоровья и, при необходимости, начать лечение.

Источник: Express

Теги
Онкология поради лікаря Мужчины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь