Британские медики, обеспокоенные ростом случаев рака предстательной железы, сформулировали десять признаков ранней стадии болезни, на которой пациенту можно оказать эффективную помощь.
Отмечается, что поскольку в настоящее время в Великобритании нет программы скрининга рака предстательной железы, нужно следить за любыми предупредительными признаками.
Так, если опухоль стала достаточно большой, она начинает давить на уретру — трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря через головку полового члена.
Эксперты Британского фонд рака простаты просят сразу же обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих признаков.
Ранние признаки рака простаты:
- нужно часто мочиться, особенно ночью, иногда срочно;
- трудно начинать или сдерживать мочеиспускание;
- слабый, подтекающий или прерывистый поток мочи; мочеиспускание болезненно или оставляет ощущение жжения.
- Другие потенциальные признаки рака предстательной железы могут включать:
- трудности с эрекцией;
- уменьшение количества эякулируемой жидкости;
- болезненная эякуляция;
- кровь в моче или сперме;
- давление или боль в прямой кишке;
- боль или скованность в нижней части спины, бедрах, тазу или бедрах.
Простатит или увеличенная простата, которые не являются раковыми опухолями, также могут вызывать такие симптомы.
Тем не менее, пройдя обследование у медицинского работника, вы можете выяснить причину состояния здоровья и, при необходимости, начать лечение.
Источник: Express