Британские медики, обеспокоенные ростом случаев рака предстательной железы, сформулировали десять признаков ранней стадии болезни, на которой пациенту можно оказать эффективную помощь.

Отмечается, что поскольку в настоящее время в Великобритании нет программы скрининга рака предстательной железы, нужно следить за любыми предупредительными признаками.

Так, если опухоль стала достаточно большой, она начинает давить на уретру — трубку, которая выводит мочу из мочевого пузыря через головку полового члена.

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Эксперты Британского фонд рака простаты просят сразу же обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих признаков.

Ранние признаки рака простаты:

нужно часто мочиться, особенно ночью, иногда срочно;

трудно начинать или сдерживать мочеиспускание;

слабый, подтекающий или прерывистый поток мочи; м очеиспускание болезненно или оставляет ощущение жжения.

Другие потенциальные признаки рака предстательной железы могут включать:

т рудности с эрекцией;

у меньшение количества эякулируемой жидкости;

б олезненная эякуляция;

к ровь в моче или сперме;

д авление или боль в прямой кишке;

б оль или скованность в нижней части спины, бедрах, тазу или бедрах.

Простатит или увеличенная простата, которые не являются раковыми опухолями, также могут вызывать такие симптомы.

Тем не менее, пройдя обследование у медицинского работника, вы можете выяснить причину состояния здоровья и, при необходимости, начать лечение.

Источник: Express