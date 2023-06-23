Внезапная остановка сердца — это опасное для жизни экстренное состояние. Человек неожиданно для окружающих, да и для себя, теряет сознание. Дыхание останавливается, сердце перестает биться.

По данным Национального института сердца, крови и легких США, внезапная остановка сердца вызывает около половины смертей, связанных с сердечными приступами и инсультом.

Что нужно знать о внезапной остановке сердца

Доктор Эли Фридман, медицинский директор спортивной кардиологии, называет несколько аспектов.

Внезапная остановка сердца может случиться с кем угодно, где угодно и в любое время. Это процесс, при котором сердце либо переходит в опасный сердечный ритм (желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков), или полностью прекращает биться.

Остановка сердца — это внезапная потеря функции сердца, дыхания и затем сознания, обычно в течение 6 секунд.

Шансы пострадавшего значительно улучшаются, если ситуация распознана и медицинская помощь пришла в течение первых трех минут.

Поскольку многие случаи внезапной остановки сердца происходят в общественных местах — метро, автобусы, вокзалы — нужно быстро найти автоматические наружные дефибрилляторы (AED).

Их установили, к примеру, и в Киеве. Но многие ли смогут оказать помощь до прибытия служб экстренного реагирования? Многие ли умеют пользоваться АЕD?

Научитесь! Спасете кому-то жизнь.

Но, увы, большинство людей, перенесших остановку сердца, не выживают. Поэтому стоит знать предупреждающие признаки фатального события, когда еще есть время оказать помощь.

Симптомы возможной внезапной остановки сердца:

обморок (потерю сознания);

гоночное сердцебиение;

трепетание сердца;

боль в груди;

головокружение;

одышка;

чувство тошноты и рвота

Это означает, что началась потенциально опасная проблема с сердечным ритмом. Надо срочно вызывать скорую.

Источник: Eat This, Not That