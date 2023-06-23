Внезапная остановка сердца — это опасное для жизни экстренное состояние. Человек неожиданно для окружающих, да и для себя, теряет сознание. Дыхание останавливается, сердце перестает биться.
По данным Национального института сердца, крови и легких США, внезапная остановка сердца вызывает около половины смертей, связанных с сердечными приступами и инсультом.
Что нужно знать о внезапной остановке сердца
Доктор Эли Фридман, медицинский директор спортивной кардиологии, называет несколько аспектов.
- Внезапная остановка сердца может случиться с кем угодно, где угодно и в любое время. Это процесс, при котором сердце либо переходит в опасный сердечный ритм (желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков), или полностью прекращает биться.
- Остановка сердца — это внезапная потеря функции сердца, дыхания и затем сознания, обычно в течение 6 секунд.
- Шансы пострадавшего значительно улучшаются, если ситуация распознана и медицинская помощь пришла в течение первых трех минут.
Поскольку многие случаи внезапной остановки сердца происходят в общественных местах — метро, автобусы, вокзалы — нужно быстро найти автоматические наружные дефибрилляторы (AED).
Их установили, к примеру, и в Киеве. Но многие ли смогут оказать помощь до прибытия служб экстренного реагирования? Многие ли умеют пользоваться АЕD?
Научитесь! Спасете кому-то жизнь.
Но, увы, большинство людей, перенесших остановку сердца, не выживают. Поэтому стоит знать предупреждающие признаки фатального события, когда еще есть время оказать помощь.
Симптомы возможной внезапной остановки сердца:
- обморок (потерю сознания);
- гоночное сердцебиение;
- трепетание сердца;
- боль в груди;
- головокружение;
- одышка;
- чувство тошноты и рвота
Это означает, что началась потенциально опасная проблема с сердечным ритмом. Надо срочно вызывать скорую.
Источник: Eat This, Not That