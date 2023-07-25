Сердце действительно может разорваться. И не от каких-то болезней, а от сильного эмоционального стресса. Так считает известный кардиолог клиники Майо в Рочестере доктор медицинских наук Нити Аггарвал.

Эмоциональный стресс могут вызвать горе, гнев, потеря или смерть близкого человека, а также домашнее насилие, информация о неизлечимом заболевании… Стресс может быть настолько серьезным, что физически ощущаешь, будто сердце разрывается.

— И в некотором смысле это действительно так. Эмоциональный стресс повышает уровень гормонов стресса, таких как кортизол, и может вызвать сердечную недостаточность, — говорит кардиолог.

По ее словам, точно неизвестно, почему и как это происходит. Поражается только часть сердца, временно нарушается его обычная насосная функция.

Подобное состояние называется синдромом разбитого сердца, также известного как кардиомиопатия, вызванная стрессом.

Это состояние чаще возникает у женщин после менопаузы. Тем не менее, бывает также у молодых женщин и мужчин.

Люди с тревогой или депрессией также подвержены более высокому риску синдрома разбитого сердца.

— Синдром разбитого сердца имитирует сердечный приступ, и, как и при сердечном приступе, боль в груди является наиболее распространенным симптомом, — объясняет кардиолог.

Другие симптомы включают в себя:

одышку;

потерю сознания или обморок;

учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Между синдромом разбитого сердца и сердечным приступом есть различия. Но их может увидеть только врач.

— Обычно у людей с синдромом разбитого сердца нет ишемической болезни сердца или закупорки сердечных артерий, — говорит доктор Аггарвал.

Кардиолог сразу определит причину и назначит соответствующее лечение.

При лечении синдром разбитого сердца обычно проходит в течение нескольких дней или недель.

Могут потребоваться специальные сердечные лекарства, которые быстро восстанавливают сердечную мышцу, как правило, без необратимых повреждений.

Однако синдром разбитого сердца может повториться после другого стрессового события. Поэтому для предотвращения повторного приступа важно иметь при себе сердечные препараты, прописанные врачом.

А также научиться справляться с эмоциональным стрессом.

Источник: Mayo clinic

Фото: сгенерировано ИИ