Действительно ли водочный компресс на больное ухо, например, при отите, эффективен. Как на самом деле нужно грамотно снимать боль в ухе в домашних условиях.

Об этом на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал доцент кафедры оториноларингологии Львовского национального медуниверситета имени Даниила Галицкого, врач-отоларинголог детского КНП Первое ТМО Львова Александр Семенюк.

— Дети 90-х точно это помнят: фурацилин для полоскания горла, водочный компресс на ухо, дыхание над горячим картофелем. Это было неприятно, но мама говорила, что надо, — вспоминает медик.

По его словам, на самом деле многие из этих методов неэффективны, а иногда и вредны. Например, водка на ухо. Поскольку считалось (и считается!), что водочный компресс прогревает и обезболивает.

Сейчас смотрят

Но при этом врач напоминает, что:

о тит ы бывают разные. К примеру, при наружном отите попадание спирта (даже небольшой концентрации) лишь усиливает боль;

п ри среднем отите восп аляются барабанная перепонка и среднее ухо. Они расположены так глубоко в черепе, что для них прогревание ушной раковины – не действенно. По этой же причине не действует и прогревание синей лампой;

поскольку острые средние отиты возникают преимущественно у детей, то водочный/полуспиртовой компрессы различной концентрации могут вызвать ожог кожи, ушной раковины и наружного слухового хода, что только придаст ребенку боли и страдания;

к ожа – полноценный орган, который может впитывать вещества. Поэтому такой компресс может даже вызвать алкогольное опьянение – все зависит от тяжести ребенка, концентрации, площади и насыщенности компресса.

По словам отоларинголога, если у взрослых болит голова, они не накладывают на голову полуспиртовые компрессы, а пьют обезболивающее. То же и с детскими ушами, носами, головами: при боли следует дать ребенка ибупрофен или парацетамол в надлежащей дозе в соответствии с весом ребенка, настаивает специалист.

Источник: Береги себя