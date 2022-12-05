Ученые Университета Эдит Коуэн (ECU) в Австралии в ходе исследования показали, что хотя картофель не имеет преимуществ перед некоторыми другими овощами, проблемы со здоровьем, связанные с этим продуктом, на самом деле обусловлены, тем, как картофель готовить и с чем его есть.

— В связи с ростом популярности низкоуглеводных или безуглеводных диет, скромный картофель в настоящее время регулярно игнорируется в пользу других овощей, — отмечают ученые.

По их словам, исследовательская литература ранее указывала на то, что картофель может иметь пагубное влияние на здоровье, например, повышая вероятность развития диабета ІІ типа.

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— В нашем исследовании мы смогли провести различие между разными способами приготовления картофеля, — рассказал автор научной работы, специалист в области питания и здоровья Никола Бондонно.

По его словам, вместе с коллегами они отделили вареный картофель от картофельного пюре, картофеля фри или чипсов. Выяснилось, что именно вареный картофель не был связан с более высоким риском развития диабета, поскольку для его приготовления не требуются масло, жирные сливки или другие нездоровые добавки.

Отмечается, что результаты исследования показывают: овощи могут играть ключевую роль в снижении диабета ІІ типа, поскольку люди, которые ели много листовой зелени и овощей семейства крестоцветных, таких как шпинат, салат, брокколи и цветная капуста, имели значительно более низкий риск развития этого заболевания.

— Что касается картофеля, мы не можем сказать, что он полезен при диабете ІІ типа, но он не принесет вреда, если будет приготовлен здоровым способом, — отмечает ученый.

И рекомендует заменить белый рис и макароны картофелем, который может улучшить качество рациона за счет клетчатки и других питательных веществ, которые в нем содержатся.