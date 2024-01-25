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Секс во время беременности: нужны ли презервативы и когда половой акт нежелателен

25 января 2024, 10:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
секс вагітність
Источник: Pixabay

Гинеколог Татьяна Осауленко на платформе популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала обо всех за и против секса во время беременности.

Так запрещен секс или нет

— Вопреки многим рекомендациям, которые вы можете услышать от экспертов в Интернете, секс во время нормальной беременности не запрещен, — говорит эксперт.

По словам Татьяны Осауленко, некоторые исследования показывают, что частота и продолжительность половых актов у беременных не оказывают существенного влияния на какой-либо акушерский или неонатальный результат, если сравнивать с будущими матерями, которые не имели секса в этот период.

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Может ли секс навредить малышу

Во время беременности организм женщины существенно перестраивается, чтобы сделать рост и развитие грудного ребенка максимально комфортным и безопасным, объяснила гинеколог.

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По ее словам, в утробе матери ребенок защищен окружающей его амниотической жидкостью и, собственно, мощными мышцами матки. Половой акт при нормальном течении беременности на ребенка никак не влияет.

Нужны ли презервативы

— Использовать презервативы при сексе нужно даже в период беременности. Ибо барьерная контрацепция защищает не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем инфекций (ИППП), — говорит медик.

По ее словам, обычно это вызывает оживленную дискуссию как среди женщин, так и мужчин. Следует отметить, что такая рекомендация существует. Даже если в течение длительного периода вы уверены, что ни у вас, ни у партнера не было других половых контактов, лучше перестраховаться и обеспечить полную безопасность для здоровья младенца.

Когда следует избегать секса

По словам гинеколога, есть ситуации, когда ваш врач может рекомендовать избегать полового акта во время беременности:

  • боли в нижней части живота;
  • кровянистые влагалищные выделения;
  • подтекание околоплодных вод;
  • предлежание плаценты (placenta praevia);
  • укорочение шейки матки;
  • выкидыши и/или преждевременные роды в анамнезе.

Часто собственно мужчины отказываются от секса с беременной партнершей из-за страха навредить ребенку. Однако врач подчеркнула, что это невозможно, если беременность протекает без осложнений. В животе матери ребенок находится в полной безопасности, защищен шейкой матки и амниотической жидкостью, акцентировала специалист.

Источник: Береги себя

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