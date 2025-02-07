После удаления аппендицита важно придерживаться определенной диеты, которая поможет быстрее восстановиться и избежать осложнений.

Что можно есть после операции на аппендицит Фактам ICTV, рассказал врач Андрей Кондратенко.

Что можно есть после операции на аппендицит: продукты

Чтобы предотвратить дегидратацию, в первые сутки после операции можно только пить воду. На вторые сутки разрешаются кисломолочные продукты с минимальным количеством жира: кефир, натуральный йогурт без сахара и ряженка.

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Если человек чувствует себя хорошо и нет жалоб на тошноту, на следующий день можно начинать есть супы, бульоны и жидкое картофельное пюре.

Рекомендации по дальнейшему питанию зависят от индивидуальных особенностей пациента и советов врача. Это — залог успешного восстановления после операции на аппендицит.

При условии, что кишечный тракт запустился и нет вздутия живота, разрешаются легкоусвояемые диетические продукты.

— Дробное питание небольшими порциями через каждые 2-3 часа позволяет облегчить работу ЖКТ, — говорит врач.

Температура также имеет значение. Слишком горячая или холодная пища может раздражать желудок и кишечник.

Сколько длится диета после удаления аппендицита

Обычно диеты следует придерживаться в течение двух недель. После этого можно полноценно питаться, однако все же желательно избегать жирного и жареного.