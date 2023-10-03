Беременность — особый период в жизни женщины, поэтому правильное питание очень важно для здоровья матери и ребенка. О продуктах, которые не стоит есть беременным, рассказывает Фактам ICTV акушерка-гинеколог Ольга Роговец.

Будущей маме следует обратить особое внимание на питание, оно должно быть сбалансированным и насыщенным полезными веществами.

Их дефицит может привести к различным проблемам матери и плода. Ежедневный рацион в первом триместре беременности должен содержать примерно 110 г белка, 75 г жиров и 350 г углеводов, а общее количество калорий должно составлять примерно 2500-2700 ккал.

Сейчас смотрят

— Но питание не должно быть однообразным. Рекомендации по питанию во время беременности зависят также от индивидуальных особенностей. Поэтому стоит проконсультироваться с врачом-гинекологом, — советует специалист.

По ее словам, беременным женщинам следует быть особенно внимательными к своему рациону, поскольку некоторые продукты могут навредить здоровью.

Что не стоит есть женщинам во время беременности: список продуктов

Сыр с плесенью: бри, камамбер, рокфор содержат бактерии Listeria, которая может вызвать симптомы, подобные гриппу и негативно влиять не только на мать, но и на ребенка.

Сырая рыба, мясо и яйца. Все эти продукты и блюда (например, тартар) содержат опасные бактерии и паразитов, которые могут вызвать пищевое отравление. Поэтому лучше готовить их должным образом.

Кроме того, из-за большого количества ртути некоторые виды рыбы (рыба-меч, тунец, макрель королевская, окунь и т.д.) вредны для развития нервной системы плода.

Стоит также отказаться от суши и сашими.

— Такая пища вообще плохо влияет на работу кишечника во время беременности. Поэтому желательно ее избегать, как кстати, и морепродуктов — устриц, крабов, моллюсков, мидий и гребешков, которые могут вызвать белковую интоксикацию или аллергию, — говорит Ольга Роговец.

Крепкий кофе, чай. Большое количество кофеина вредит всем, особенно беременным. Кофеин может переходить через плаценту, влиять на развитие плода и даже вызвать преждевременные роды.

Безопасная доза для беременных женщин — 200 мг в день, это примерно две порции кофе (например, американо с молоком). Если употребляете еще и шоколад или лекарства, которые содержат кофеин, не превышайте рекомендуемое количество.

Энергетические напитки. Да, они дарят бодрость и помогают быстро восстановить силы. Но беременным лучше забыть о них, хотя бы на девять месяцев.

Ведь комбинация сахара (или его заменителя), таурина и кофеина, входящих в состав почти каждого энергетика, может спровоцировать неприятные последствия.

Алкоголь. Безопасной дозы не существует вообще, а во время беременности — тем более. Беременным женщинам следует полностью избегать алкоголя, поскольку он отравляет организм матери и вызывает врожденные патологии плода.

Фастфуд и готовая пища. Крекеры, чипсы, готовые соусы, майонез, супы в пакетиках, лапша и пюре быстрого приготовления, снеки из-за большого содержания жиров и консервантов могут привести к набору веса и другим проблемам.

Например, трансжиры повышают уровень холестерина, а в случае чрезмерного потребления провоцируют эндометриоз и бесплодие.

— Поэтому читайте внимательно состав ингредиентов. Если указано трансжиры, частично гидрогенизированные жиры, соль и сахар, откладывайте, это все вредно, — советует эксперт.

Важно также максимально ограничить непастеризованный сок и молоко, консервы, копчености, сладости (пирожные, сладкое печенье, конфеты) и продукты, содержащие тартразин (разноцветные газированные и сладкие напитки, кремы, жевательные резинки и карамель).

По словам врача, свежие фрукты и овощи не представляют опасности для здоровья беременной женщины и ребенка, однако, если их хорошо не мыть, на поверхности могут остаться микроорганизмы, которые вызывают пищевые отравления. Поэтому следует предпринимать соответствующие гигиенические меры.