Война в Украине, помимо неисчислимых людских страданий, затронула и самых беззащитных – бездомных животных. Тысячи собак и кошек оказались на улицах, брошенные хозяевами, спасающимися от боевых действий. В условиях скученности среди животных быстро распространяются опасные заболевания, в том числе и бешенство.

Подробнее о бешенстве Фактам ICTV рассказала врач-ветеринар Анна Мысник:

— Ситуация в Украине с бешенством остается неблагополучной. Если есть возможность наблюдать за животным 2-3 недели после укуса, то лучше ради своей безопасности это сделать. После гибели этого животного необходимо доставить труп в государственную лабораторию ветсанэкспертизы и провести анализ на бешенство.

Чем опасен укус бездомной собаки

Укус бездомной собаки может нести в себе ряд серьезных угроз для здоровья человека. В частности, вирус бешенства — опаснейшей инфекции, передающейся через укус — смертелен без своевременной вакцинации. Но это не единственное заболевание, которое можно подхватить после нападения животного.

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Опасность собачьего укуса:

Столбняк — это тяжелое бактериальное заболевание, которое может привести к летальному исходу.

Сепсис, пастереллез, лептоспироз, стафилококковая инфекция и другие.

Укусы собак могут вызывать рваные, глубокие раны, требующие хирургической обработки и длительного восстановления.

В некоторых случаях возможны переломы костей, особенно при укусах крупных собак.

Укусы в области лица, рук и ног приводят к повреждению нервов и сухожилий, что чревато потерей функций.

Нападение становится причиной сильного стресса, особенно для детей. В некоторых случаях возможно развитие ПТСР, которое проявляется тревожностью, кошмарами.

Что делать, если укусила собака

— Нужно очистить рану и промыть ее. Если рана грязная, то сначала водой и мыльным раствором, промокнуть чистой салфеткой и затем протереть антисептиком, например, хлоргексидином 0,05%. Закрыть стерильной повязкой. Нужно обязательно обратиться в ближайший травмпункт или связаться с семейным врачом, — говорит врач.

Что делать, если укусила собака — первая помощь:

Промойте рану теплой водой с мылом в течение 10 минут (или дольше), чтобы смыть слюну и бактерии.

Не останавливайте кровотечение, если оно не обильное. Это поможет вымыть инфекцию из раны.

Обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт, особенно если рана глубокая или есть подозрение на бешенство.

Уточните у владельца собаки, если она домашняя, сделаны ли ей прививки от бешенства.

Пройдите курс прививок, который состоит из 6 инъекций. Это рекомендуется всем, кого укусило животное.

Следите за самочувствием после укуса. При появлении любых симптомов (головная боль, лихорадка, одышка) немедленно обратитесь к врачу.

Нужно ли принимать антибиотики, если укусила собака

Вовремя оказанная первая помощь и знания, что делать, если укусила бездомная собака, снижают риск присоединения бактериальной инфекции. Но решение о необходимости приема антибиотиков принимает врач. Он примет во внимание степень тяжести укуса. Глубокие раны, множественные укусы в области лица или рук требуют приема антибиотиков.

Покраснение, отек, гной, боль или лихорадка в области укуса считаются признаками инфекции, которая лечится антибиотиками. Если собака не привита от бешенства, пациенту желательно пройти профилактику бешенства, которая включает прием антибиотиков.

Чего не стоит делать после укуса собаки

Не нужно высасывать слюну собаки своим ртом. Слюна человека содержит бактерии, которые могут увеличить риск заражения.

Не прижигайте рану, ведь это замедлит заживление и увеличит риск образования рубцов.

Не накладывайте на рану ватный диск со спиртом. Спирт раздражает рану.

Не заклеивайте рану пластырем, ведь это создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Не принимайте обезболивающие препараты без назначения врача. Некоторые из них маскируют симптомы инфекции.

Не игнорируйте укус. Даже если рана кажется незначительной, важно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить риск заражения и других осложнений.

Если нет воды или дезинфицирующих средств, нужно очистить рану от слюны собаки. Для этого слегка прижмите место укуса и дайте крови немного стечь.