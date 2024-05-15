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Что делать, если укусила собака: куда обращаться, первая помощь

15 мая 2024, 18:02
Марина Терюханова SEO-редактор
Собаки
Источник: Depositphotos

Война в Украине, помимо неисчислимых людских страданий, затронула и самых беззащитных – бездомных животных. Тысячи собак и кошек оказались на улицах, брошенные хозяевами, спасающимися от боевых действий. В условиях скученности среди животных  быстро распространяются опасные заболевания, в том числе и бешенство. 

Подробнее о бешенстве Фактам ICTV рассказала врач-ветеринар Анна Мысник:

— Ситуация в Украине с бешенством остается неблагополучной. Если есть возможность наблюдать за животным 2-3 недели после укуса, то лучше ради своей безопасности это сделать. После гибели этого животного необходимо доставить труп в государственную лабораторию ветсанэкспертизы и провести анализ на бешенство.

Чем опасен укус бездомной собаки

Укус бездомной собаки может нести в себе ряд серьезных угроз для здоровья человека. В частности, вирус бешенства — опаснейшей инфекции, передающейся через укус — смертелен без своевременной вакцинации. Но это не единственное заболевание, которое можно подхватить после нападения животного.

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Опасность собачьего укуса:

  • Столбняк — это тяжелое бактериальное заболевание, которое может привести к летальному исходу.
  • Сепсис, пастереллез, лептоспироз, стафилококковая инфекция и другие.
  • Укусы собак могут вызывать рваные, глубокие раны, требующие хирургической обработки и длительного восстановления.
  • В некоторых случаях возможны переломы костей, особенно при укусах крупных собак.
  • Укусы в области лица, рук и ног приводят к повреждению нервов и сухожилий, что чревато потерей функций.
  • Нападение становится причиной сильного стресса, особенно для детей. В некоторых случаях возможно развитие ПТСР, которое проявляется тревожностью, кошмарами.

Что делать, если укусила собака

— Нужно очистить рану и промыть ее. Если рана грязная, то сначала водой и мыльным раствором, промокнуть чистой салфеткой и затем протереть антисептиком, например, хлоргексидином 0,05%. Закрыть стерильной повязкой. Нужно обязательно обратиться в ближайший травмпункт или связаться с семейным врачом, — говорит врач.

Что делать, если укусила собака — первая помощь:

  • Промойте рану теплой водой с мылом в течение 10 минут (или дольше), чтобы смыть слюну и бактерии.
  • Не останавливайте кровотечение, если оно не обильное. Это поможет вымыть инфекцию из раны.
  • Обратитесь за медицинской помощью в ближайший травмпункт, особенно если рана глубокая или есть подозрение на бешенство.
  • Уточните у владельца собаки, если она домашняя, сделаны ли ей прививки от бешенства.
  • Пройдите курс прививок, который состоит из 6 инъекций. Это рекомендуется всем, кого укусило животное.
  • Следите за самочувствием после укуса. При появлении любых симптомов (головная боль, лихорадка, одышка) немедленно обратитесь к врачу.

Нужно ли принимать антибиотики, если укусила собака

Вовремя оказанная первая помощь и знания, что делать, если укусила бездомная собака, снижают риск присоединения бактериальной инфекции. Но решение о необходимости приема антибиотиков принимает врач. Он примет во внимание степень тяжести укуса. Глубокие раны, множественные укусы в области лица или рук требуют приема антибиотиков. 

Покраснение, отек, гной, боль или лихорадка в области укуса считаются признаками инфекции, которая лечится антибиотиками. Если собака не привита от бешенства, пациенту желательно пройти профилактику бешенства, которая включает прием антибиотиков.

Чего не стоит делать после укуса собаки

  • Не нужно высасывать слюну собаки своим ртом. Слюна человека содержит бактерии, которые могут увеличить риск заражения.
  • Не прижигайте рану, ведь это замедлит заживление и увеличит риск образования рубцов.
  • Не накладывайте на рану ватный диск со спиртом. Спирт раздражает рану.
  • Не заклеивайте рану пластырем, ведь это создает благоприятную среду для размножения бактерий.
  • Не принимайте обезболивающие препараты без назначения врача. Некоторые из них маскируют симптомы инфекции.
  • Не игнорируйте укус. Даже если рана кажется незначительной, важно обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить риск заражения и других осложнений.

Если нет воды или дезинфицирующих средств, нужно очистить рану от слюны собаки. Для этого слегка прижмите место укуса и дайте крови немного стечь.

 

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