Во время войны важно не забывать об уходе за своим здоровьем и обследоваться, чтобы вовремя выявить опасные болезни.

В Национальной службе здравоохранения рассказали, что такое бронхоскопия и как ее сделать бесплатно.

Бронхоскопия – это диагностическое исследование трахеи и бронхов, которое позволяет осуществить визуальный осмотр дыхательных путей, провести эндоскопические манипуляции, в частности взять материал для исследования и сделать определенные оперативные вмешательства.

Такое исследование позволяет выявить онкологические болезни органов дыхания на ранних стадиях, поэтому оно входит в перечень приоритетных в Программе медицинских гарантий пакет Бронхоскопия.

Это обследование бесплатное для пациентов и пациенток от 50 лет по направлению семейного или лечащего врача. С таким направлением нужно обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ на проведение бронхоскопии.

Бронхоскопия применяется не только для раннего выявления онкозаболеваний, но и для диагностики других болезней. Если врач обнаруживает потребность пациента в этом исследовании, то выписывает электронное направление на бронхоскопию.

Пациенты в возрасте от 50 лет могут получить услугу бесплатно в учреждениях, которые имеют договор на пакет Бронхоскопия. Пациенты до 50 лет с направлением на бронхоскопию должны обратиться в медицинское учреждение, которое имеет договор с НСЗУ за пакетом Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях. Надо лишь уточнить в конкретном заведении, проводят ли там такое исследование.

Если бронхоскопию нужно сделать пациентам, которые лечатся в стационаре, то они проходят это исследование полностью бесплатно без отдельных направлений. Потому что эндоскопические исследования включены в перечень исследований, которые при наличии показаний проводятся пациентам при стационарном лечении.

Также бронхоскопия применяется во время диагностики и лечения туберкулеза. Поэтому является бесплатной для пациентов в медицинских учреждениях с договором Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом в амбулаторных и стационарных условиях.

Источник: НСЗУ