Что такое вальгус (косточка на ноге) и как его убрать

Косточка на ноге, шишка или же увеличенная косточка — одна из самых распространенных болезней стопы. Она способна вызвать неудобство во время ношения обуви и ухудшить качество жизни человеку в целом.

Врач-ортопед Артур Красненко в комментарии Фактам ICTV рассказал, что такое вальгус (косточка на ноге), почему он возникает и как предотвратить его возникновение.

Что такое вальгус

По словам специалиста, вальгусная деформация первого пальца (Hallux valgus) — самое распространенное заболевание стопы. Это смещение большого пальца в сторону мизинца.

— Первая плюсневая кость смещается к середине, и палец натягивается сухожилием разгибателем, которое в этой деформации играет роль тетивы лука, — рассказал Красненко.

Причины возникновения

Развитие деформации зависит от многих факторов: наследственность, различные хронические заболевания, избыточный вес, возрастная слабость мышц. Однако врач отметил, что прогрессирование патологии связано именно с ношением неправильной обуви — узкой и на высоком каблуке.

Симптомы вальгуса

невозможность носить обычную обувь;

онемение большого пальца ноги;

боль, жжение во время сгибания пальца;

покраснение и отек большого пальца стопы;

напряженные сухожилия и суставы пальцев ноги.

Диагностика

Ортопед говорит, что прогрессирование состояния наиболее точно можно оценить по рентгенограмме переднего отдела стопы. Врач измеряет градус отклонения первого пальца на снимке.

— Также пациенты обычно жалуются на боль в деформированном суставе, которая увеличивается во время нагрузки, сложность подбора обуви и косметический дефект, — добавил он.

Лечение вальгуса

Важно распознать заболевание на ранних стадиях. Именно на первых этапах консервативные методы лечения могут остановить прогрессирование деформации.

— Кость может вернуться на место только на этапе, когда деформация еще почти не заметна, — отметил Красненко.

Основной целью консервативного лечения является остановка прогрессирования, уменьшение боли и воспаления с помощью медикаментозных препаратов, подбора ортопедических стелек и правильной обуви.

Правильная обувь не должна давить на передний отдел стопы. Каблуки должны быть не более 4 см, а лучше вообще воздержаться от ношения повседневной обуви на каблуке.

Помочь во время лечения вальгуса на начальных стадиях могут упражнения на укрепление мышц. Это значительно уменьшит скорость прогрессирования патологии.

По словам врача, есть различные методы лечения косточки на ноге (однако не все из них могут быть 100% эффективными). Например, ортопедические стельки не лечат, но позволяют замедлить деформацию, уменьшают боль. Также существуют специальные шины (корректоры), которые способны уменьшить степень деформации только тогда, когда скелет еще растет. У взрослых они не могут исправить ситуацию.

Врачи могут назначать прокладки между первым и вторым пальцами. Они уменьшают раздражение и натирание кожи между ними.

Если же консервативные методы лечения не показывают эффективность, пациентам рекомендуют хирургическую коррекцию.

— После оперативного вмешательства пациенты обычно находятся на протяжении трех-четырех суток в стационаре, на двенадцатые-четырнадцатые сутки снимаются швы, — отметил ортопед.

Специалист утверждает, что пациент должен ходить в специальной обуви (туфли Барука) уже со вторых суток после операции в течение шести недель. После этого необходимо сделать контрольный снимок стопы, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Если вальгус вылечили, человек может снова носить нормальную обувь.

— Относительно стоимости лечения, то цены очень варьируются в зависимости от выбранной больницы (государственной или частной), степени деформации и вида хирургической коррекции, — добавил он.

Исправить вальгус невозможно с помощью:

плавания, которое является хорошим видом нагрузки, но мышцы стопы в воде работают не так, как на суше;

парафиновых сапожек — процедура греет мышцы, которые во время деформации недоразвиты и требуют тренировок;

ортопедической обуви и стелек, которые носятся без консультации с врачом;

спортивных занятий (это может только усугубить ситуацию, поэтому необходимо консультироваться с врачом);

ортопедических ковриков. Они эффективны именно во время профилактики деформации (по 5-10 мин ежедневно);

курса массажа, который может быть только хорошим дополнением к основному лечению;

мануальной терапии.

Профилактика вальгуса

Для предотвращения появления вальгуса у детей необходимо, чтобы они максимально много ходили босиком. Также должны быть разнообразные физические нагрузки. Лучше всего выбирать игры для детей, которые можно выполнять на полу.

Возникновение косточки на ноге можно предотвратить и у взрослых благодаря ежедневному использованию удобной обуви и укреплению мышц стопы.

Если же вальгус уже есть, то необходимо посещать врача для контроля ситуации, укреплять стопы, носить правильную обувь и делать специальные упражнения, которые рекомендовал специалист.