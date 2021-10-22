Что такое вдовий горб и как от него избавиться

Вдовий горб (климактерический, шейный, бухгалтерский горб, “холка”) — локальное отложение жировой ткани в зоне седьмого позвонка. Оно доставляет человеку немало хлопот из-за непривлекательного внешнего вида.

Несмотря на то, что он называется вдовий горб, от этой проблемы могут страдать абсолютно все — женщины, мужчины и даже дети. Главной причиной таких изменений в организме является гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, объяснил Фактам ICTV мануальный терапевт Юрий Степаненко.

— Зона седьмого позвонка, шейно-грудного перехода, малоподвижная. В повседневной жизни среднестатистического человека мало задач, при выполнении которых работают мышцы этого отдела. Из-за этого происходит лимфатический застой, нарушается липидный обмен, и жировая ткань накапливается, — объясняет Юрий Степаненко.

Ранее такой дефект был характерен для женщин зрелого возраста, из-за чего он и получил название, однако сейчас в зоне риска представители всех профессий, где приходится мало двигаться: офисные работники, водители, кассиры, а также дети, которые много времени проводят со смартфонами и возле ноутбуков.

Причины появления вдовьего горба

Несмотря на то, что провоцирует возникновение этих накоплений малоподвижный образ жизни, существуют и другие сопутствующие факторы.

Из-за чего может возникнуть бухгалтерский горб:

Лишний вес и ожирение

— Лишние жировые отложения накапливаются у людей, которые имеют проблемы с избыточным весом. У худых риск возникновения “холки” меньше, — объясняет мануальный терапевт.

Изменения гормонального фона

По словам Юрия Степаненко, у женщин в период менопаузы может происходить гормональный сбой. Из-за более активного выделения тестостерона они могут толстеть по мужскому типу.

— Появление жировых накоплений в этой зоне — мужской тип набора веса, потому что у женщин жир чаще всего откладывается на бедрах и внизу живота. Однако под влиянием гормональных изменений ткань может перераспределяться организмом в эту зону, — добавляет специалист.

Нарушение осанки

Спровоцировать появление вдовьего горба может грудной кифоз.

— Увеличенный грудной изгиб может провоцировать определенные застойные явления. Кстати, в этом случае может быть сочетание жировой и соединительной ткани, — комментирует Юрий Степаненко.

Нарушение функции щитовидной железы

Такие изменения также могут провоцировать возникновение горба.

Как избавиться от вдовьего горба

Сейчас специалисты предлагают различные способы, которые помогут убрать эти накопления, среди них — массажи, операции по липосакции.

По словам Юрия Степаненко, лечение следует назначать в зависимости от того, что спровоцировало такие изменения в организме человека. И именно от этого будет зависеть и его продолжительность.

— Если человек хочет решить эту проблему, то нужно работать с причиной, а не только с ее последствиями — самым дефектом внешности. То есть если это следствие гормонального сбоя, то надо разбираться именно с ним, — объясняет мануальный терапевт.

В целом к решению этой проблемы могут привлекаться:

ортопед, мануальный терапевт (если причиной является нарушение осанки);

диетолог (когда речь идет о нарушении пищевого поведения, которое спровоцировало набор лишнего веса и накопление жира в этой зоне);

эндокринолог (сбои гормонального фона);

психолог (психические нарушения, из-за которых человек переедает и ведет малоподвижный образ жизни).

Конечно, можно откачать жир из этой зоны или походить на массажи, но здесь есть риски.

— Такие проблемы не решаются за один день, сделали операцию, прошли курс массажей — и все. Причину горба мы не уберем, только визуальный эффект. Горб может снова нарости и стать даже больше. Я бы не советовал гнаться за быстрым эффектом. В этой ситуации нужно исправить нарушения, которые произошли в организме, — считает специалист.

В то же время массажи также будут полезными. Они могут улучшить кровоток, лимфоток, тонус мышц, но обычно не убирают корень проблемы.

Лечение может длиться от нескольких месяцев до лет, все зависит от причины.

Профилактика возникновения вдовьего горба

Хотя есть группы риска (женщины в период менопаузы, люди с ожирением), горб может нарости почти у каждого. Поэтому нужно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать этого.

Что нужно делать: