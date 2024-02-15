15 февраля отмечают Международный день борьбы с раком у детей. Онкологи отмечают, что вовремя начатое лечение, в частности, лейкемии, сохранит ребенку жизнь.

Благодаря прогрессу в медицинских технологиях и протоколах лечения, прогноз детской лейкемии значительно улучшился за последние годы.

Многие дети достигают стойкой ремиссии и продолжают вести здоровую, продуктивную жизнь с помощью соответствующего лечения и поддерживающей терапии.

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Что такое лейкемия

Лейкемия нарушает способность организма вырабатывать здоровые клетки крови, снижая функцию иммунной системы и повышая восприимчивость к инфекциям. Заболеть может ребенок любого возраста.

Онколог доктор Сатья Пракаш Ядав хочет, чтобы родители обращали внимание на необычное состояние детей и вовремя обращались к врачам. Раннее выявление лейкемии имеет решающее значение, поскольку оно позволяет быстро начать лечение, предотвращая прогрессирование заболевания.

У детей, которые имеют генетическую наследственность по этому заболеванию, перенесли пренатальное воздействие радиации или химических токсинов, имеют расстройства иммунной системы риск возникновения лейкемии повышается.

Симптомы лейкемии

Доктор Ядав предупреждает, что симптомы могут отличаться, в зависимости от типа и стадии заболевания. Но родители все же должны обратить внимание на восемь болезненных состояний, которые, в конце концов, могут указывать вовсе не на лейкемию, но которые требуют вмешательства врачей.

Усталость и слабость. Дети с лейкемией могут испытывать постоянную усталость и слабость даже после достаточного отдыха.

Частые инфекции. Лейкемия, снижая иммунитет, делает детей более восприимчивыми к инфекциям. В том числе, к гриппу и респираторным инфекциям, которые могут повторяться и повторяться.

Повышенная температура. Постоянная или рецидивирующая лихорадка без какой-либо видимой причины может быть признаком лейкемии, поскольку аномальный рост белых кровяных телец приводит к скачкам температуры.

Синяки на теле. У детей с лейкемией часто возникают маленькие синяки на теле, а после незначительных порезов или травм, из-за низкого уровня тромбоцитов, долго не удается остановить кровотечение.

Боль в костях и суставах. Если дети жалуются на боль в костях, особенно длинных костях рук и ног, преимущественно ночью, стоит насторожиться.

Увеличение лимфоузлов. Врач советует периодически проверять лимфатические узлы на шее ребенка, под мышками или в паху. Увеличенные лимфоузлы и этих участках могут указывать на какое-то заболевание, в том числе, на лейкемию.

Боль в животе. Лейкемия может вызывать боль или ощущение распирания в животе из-за увеличения печени или селезенки.

Снижение аппетита. У детей с лейкемией может наблюдаться значительное снижение аппетита, что со временем приводит к уменьшению веса.

Лечение и прогноз лейкемии у детей

Лечение детской лейкемии зависит от типа рака, возраста ребенка, общего состояния его здоровья. А также от распространения болезни.

Врач выбирает наиболее действенные методы лечения — химиотерапию, лучевую терапию, трансплантацию стволовых клеток, таргетную терапию и иммунотерапию.

Доктор Сатья Пракаш Ядав в очередной раз напоминает — родители играют решающую роль в выявлении лейкемии у детей, а следовательно — и в своевременном начале лечения.

Источник: Health Shots