Некоторых травяных чаев следует избегать летом, особенно перед выходом на солнце. Потому что на коже уже через день могут появиться пигментные пятна.

Это если в чае были фотосенсибилизирующие травы. А если фототоксичные, то отеки, эритемы, зудящие папулы и даже ожоговые рубцы, которые могут исчезнуть только через два года.

Польский врач Агнешка Никель написала целое исследование относительно фотосенсибилизирующих и фототоксичных трав и растений, которые мы часто используем в чаях.

В частности, к фотосенсибилизирующим она отнесла зверобой, ромашку, бергамот, любисток, лайм и все цитрусовые.

Фотосенсибилизация — это аллергическая реакция кожи на солнечные лучи. Некоторые травы ее усиливают.

Нежелательные изменения кожи проявляются уже через день после пребывания на солнце. Ромашка, арника и другие растения из семейства сложноцветных могут способствовать появлению раздражений и пигментных пятен после принятия солнечных ванн.

К фототоксичным растениям Агнешка Никель отнесла те же зверобой и бергамот, цитрусовые, а еще — кедр и сандаловое дерево.

Относительно зверобоя Никель предостерегает особенно, потому что эта трава содержит гиперицин, который поглощает солнечные лучи и делает кожу более чувствительной к их воздействию.

По поводу сандала и кедра, речь может идти не о чае, а о дезодорантах или духах с этими ароматами.

К примеру, после использования спрея с натуральными эфирными маслами этих растений или цитрусовых ваш поход на пляж может завершиться тяжелыми ожогами, даже если вы сядете где-то в тени.

Фототоксичные травы вызывают острую кожную реакцию сразу или максимум через несколько часов после употребления настоя или нанесения спрея на кожу и контакта с солнцем.

Это губительное сочетание может вызвать даже разрушение клеточных структур, что внешне выглядит как тяжелый ожог.

Поэтому будьте внимательны не только к тому, что вы пьете и едите летом, но и к тому, какой косметикой пользуетесь.

Источник: Przyslijprzepis