Эксперты популярного британского онлайн издания рассказали о симптомах, диагностике и лечении сонной болезни, а также о том, кто наиболее подвержен подхватить эту опасную инфекцию, от которой ежегодно умирает до 500 тыс. человек.

— У разрушительной болезни есть всего лишь несколько едва заметных симптомов, на которые следует обратить внимание, прежде чем инфекция попадет в центральную нервную систему, — предупреждают специалисты.

Как заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в зоне риска — люди, которые много путешествуют. Поскольку источником заразы является муха цеце, обитающая в Африке к югу от Сахары.

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По мере прогрессирования, инфекция, против которой нет вакцины, вызывает менингоэнцефалит. Диагностировать ее можно по четырем основным симптомам: усталость, высокая температура, головные и мышечные боли.

Однако люди могут быть инфицированы месяцами или даже годами, не проявляя каких-либо серьезных признаков заболевания.

Когда симптомы действительно появляются, это часто означает, что центральная нервная система уже поражена, то есть паразит преодолел гематоэнцефалический барьер пациента.

К этому моменту также могут начать проявляться умственные нарушения, судороги и трудности с ходьбой.

При отсутствии лечения уровень смертности от африканской сонной болезни приближается к 100%.

Для выявления заболевания используется анализ крови, хотя также необходимы анализ жидкости опухших лимфатических узлов (задняя часть шеи) и другие тесты.

В настоящее время не существует лекарства, способного предотвратить это заболевание, и лучший метод профилактики — избегать заражения мухами цеце.

Источник: Express