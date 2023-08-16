Бруксизмом врачи называют состояние, когда человек очень крепко сцепляет зубы. Делает он это неосознанно, в основном во сне.
Психологи считают это своеобразным расстройством сна, которое может добавить работы и стоматологам, поскольку, при сильных проявлениях, приводит к проблемам с челюстью и зубами.
Умеренные проявления бруксизма не требуют лечения, вы их вряд ли замечаете.
Из-за чего может возникать бруксизм?
Причины этого состояния могут быть разные. Если вы сжимаете зубы днем, возможно, это из-за тревоги, стресса, эмоционального напряжения.
Бруксизм во время сна возникает из-за возбуждения.
Риски бруксизма также повышают антидепрессанты, а еще — табак, алкоголь, наркотики.
Это состояние могут также спровоцировать болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия и т.д.
Бруксизм часто проявляется в детском возрасте и имеет наследственный характер.
Как распознать у себя бруксизм?
- зубы вроде бы без причины, портятся, расшатываются, ломаются;
- зубная эмаль истончается;
- мышцы челюсти напряжены и постоянно уставшие;
- чувствуете непонятную боль в ухе, однако с ушами все нормально;
- мучает головная боль, которая начинается с висков;
- замечаете прикусы на внутренней поверхности щеки.
Как себе помочь?
Прежде всего, перед сном научитесь расслабляться: прослушайте спокойную музыку, сделайте дыхательные упражнения и тому подобное;
Обратите внимание на гигиену сна. Попробуйте ложиться спать в одно и то же время каждый день, позаботьтесь, чтобы в комнате, где вы спите, было темно и тихо;
Обратитесь к стоматологу, который уладит ваши проблемы с зубами и направит вас к психологу, если страдаете от тревожности и депрессивных настроений.
Источник: Бережи себе