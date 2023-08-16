Бруксизмом врачи называют состояние, когда человек очень крепко сцепляет зубы. Делает он это неосознанно, в основном во сне.

Психологи считают это своеобразным расстройством сна, которое может добавить работы и стоматологам, поскольку, при сильных проявлениях, приводит к проблемам с челюстью и зубами.

Умеренные проявления бруксизма не требуют лечения, вы их вряд ли замечаете.

Из-за чего может возникать бруксизм?

Причины этого состояния могут быть разные. Если вы сжимаете зубы днем, возможно, это из-за тревоги, стресса, эмоционального напряжения.

Бруксизм во время сна возникает из-за возбуждения.

Риски бруксизма также повышают антидепрессанты, а еще — табак, алкоголь, наркотики.

Это состояние могут также спровоцировать болезнь Паркинсона, деменция, эпилепсия и т.д.

Бруксизм часто проявляется в детском возрасте и имеет наследственный характер.

Как распознать у себя бруксизм?

зубы вроде бы без причины, портятся, расшатываются, ломаются;

зубная эмаль истончается;

мышцы челюсти напряжены и постоянно уставшие;

чувствуете непонятную боль в ухе, однако с ушами все нормально;

мучает головная боль, которая начинается с висков;

замечаете прикусы на внутренней поверхности щеки.

Как себе помочь?

Прежде всего, перед сном научитесь расслабляться: прослушайте спокойную музыку, сделайте дыхательные упражнения и тому подобное;

Обратите внимание на гигиену сна. Попробуйте ложиться спать в одно и то же время каждый день, позаботьтесь, чтобы в комнате, где вы спите, было темно и тихо;

Обратитесь к стоматологу, который уладит ваши проблемы с зубами и направит вас к психологу, если страдаете от тревожности и депрессивных настроений.

Источник: Бережи себе