Эксперт авторитетного онлайн-издания по вопросам здоровья Tips and tricks, спортивный диетолог Бет Макдональд поделилась советами, что делать, если вы съели слишком много и чувствуете себе не очень хорошо.

— Вы съели так много, что чувствуете, что ваш желудок вот-вот взорвется? Нет необходимости ждать несколько часов, пока он утихнет. Эти советы помогут вам чувствовать себя менее раздутым, — обещает специалист по питанию.

Чай. Скорее всего, вам не захочется ни есть, ни пить даже в малейшей степени после того, как поели за пятерых. Но все же Бет Макдональд рекомендует выпить чашку чая из корня цикория без кофеина.

По ее словам, это успокоит желудок и поможет пищеварению. Если не нравится вкус цикория, можете взять ромашку, она имеет тот же эффект.

Перечная мята. Вы когда-нибудь замечали, что во многих ресторанах рядом с кассой стоит чаша с мятой? Это не может быть совпадением. Конечно, это частично нейтрализует запах чеснока, но мята также оказывает расслабляющее действие на пищеварение и помогает против тошноты.

Прогулка. Если вы чувствуете себя сытым до краев, постарайтесь мотивировать себя немного подвигаться. Короткая прогулка после обеда стимулирует здоровое пищеварение. Кроме того, гуляя, вы также можете предотвратить изжогу.

Источник: Tips and tricks