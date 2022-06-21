В Украине начались жаркие дни. Иногда срывается ветер, но это только усиливает опасность получить солнечные ожоги, а чрезмерные ультрафиолетовые лучи вредят нашей коже.
– Нужно помнить о том, что загар, а тем более ожоги, грозят возникновением рака кожи, – напоминает врач-терапевт Марина Ерина. — Поэтому дерматологи и онкологи рекомендуют не загорать под прямыми солнечными лучами, а лежать под покрытием и использовать кремы с фильтром SPF 30 или выше.
Именно прямые лучи солнца являются основной причиной солнечных ожогов.
Чаще ожог возникает в случае:
- если у вас светлый тип кожи
- вы долго пребываете на солнце
- загораете или гуляете в пиковые часы активности солнечных лучей,
- если кожа слишком сухая и не увлажненная кремом с фильтром SPF.
Если после пребывания на солнце, кожа покраснела, набухла, чешется и жжет – у вас ожог первой степени.
Если на коже появились пузырьки – у вас вторая степень ожога. И тут уж нужно идти к врачу.
Симптомы ожога можно заметить не сразу, а только вечером или на следующий день.
Первая степень проявляется зудом, отеками, болевыми ощущениями.
- Если вы чувствуете, что перегрелись, возникает головокружение – сразу отойдите в прохладное место. А еще лучше принять холодный душ дома.
- Можно прикладывать к телу полотенце, смоченное в холодной воде.
- После душа осторожно промокните кожу полотенцем, чтобы не повредить ее в случае сильного ожога.
- Если кожа болит – примите нестероидные противовоспалительные и обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен). Однако перед приемом медикаментов необходимо все же получить консультацию врача.
Ожог второй ступени проявляется появлением небольших пузырьков, однако человек не испытывает дискомфорта.
В таком случае можно наложить стерильные повязки, смоченные не спиртовыми антисептиками или антисептическими водорастворимыми гелями. Прикасаться к пузырькам не стоит.
Если волдыри больше одного сантиметра диаметром, то нужно обратиться к врачу за консультацией, ведь это может быть аллергией на солнце.
Чего нельзя делать при солнечных ожогах
Нельзя смазывать кожу маслом, сметаной, спиртом или чем-либо из народных рецептов. Вы можете усугубить свое состояние.
Вещества, содержащие жир, перекрывают поры, не позволяют коже охладиться и восстановиться.
Такие средства от ожогов, как пантенол, мази для лечения ожогов, не следует использовать в первые дни после повреждения кожи. Они рекомендованы для восстановления через несколько дней.