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Солнечные ожоги: что делать и когда обратиться к врачу

21 июня 2022, 16:09
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Марина Ерина вра-терапевт
ожоги
Источник: Depositphotos

В Украине начались жаркие дни. Иногда срывается ветер, но это только усиливает опасность получить солнечные ожоги, а чрезмерные ультрафиолетовые лучи вредят нашей коже.

– Нужно помнить о том, что загар, а тем более ожоги, грозят возникновением рака кожи, – напоминает врач-терапевт Марина Ерина. — Поэтому дерматологи и онкологи рекомендуют не загорать под прямыми солнечными лучами, а лежать под покрытием и использовать кремы с фильтром SPF 30 или выше.

Именно прямые лучи солнца являются основной причиной солнечных ожогов.

Чаще ожог возникает в случае:

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  • если у вас светлый тип кожи
  • вы долго пребываете на солнце
  • загораете или гуляете в пиковые часы активности солнечных лучей,
  • если кожа слишком сухая и не увлажненная кремом с фильтром SPF.

Если после пребывания на солнце, кожа покраснела, набухла, чешется и жжет – у вас ожог первой степени.

Если на коже появились пузырьки – у вас вторая степень ожога. И тут уж нужно идти к врачу.

Симптомы ожога можно заметить не сразу, а только вечером или на следующий день.

Первая степень проявляется зудом, отеками, болевыми ощущениями.

  • Если вы чувствуете, что перегрелись, возникает головокружение – сразу отойдите в прохладное место. А еще лучше принять холодный душ дома.
  • Можно прикладывать к телу полотенце, смоченное в холодной воде.
  • После душа осторожно промокните кожу полотенцем, чтобы не повредить ее в случае сильного ожога.
  • Если кожа болит – примите нестероидные противовоспалительные и обезболивающие средства (парацетамол или ибупрофен). Однако перед приемом медикаментов необходимо все же получить консультацию врача.

Ожог второй ступени проявляется появлением небольших пузырьков, однако человек не испытывает дискомфорта.

В таком случае можно наложить стерильные повязки, смоченные не спиртовыми антисептиками или антисептическими водорастворимыми гелями. Прикасаться к пузырькам не стоит.

Если волдыри больше одного сантиметра диаметром, то нужно обратиться к врачу за консультацией, ведь это может быть аллергией на солнце.

Чего нельзя делать при солнечных ожогах

Нельзя смазывать кожу маслом, сметаной, спиртом или чем-либо из народных рецептов. Вы можете усугубить свое состояние.

Вещества, содержащие жир, перекрывают поры, не позволяют коже охладиться и восстановиться.

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Такие средства от ожогов, как пантенол, мази для лечения ожогов, не следует использовать в первые дни после повреждения кожи. Они рекомендованы для восстановления через несколько дней.

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