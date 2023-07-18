Гинеколог Татьяна Осауленко на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя рассказала, как можно реально облегчить симптомы менопаузы, которые иногда могут заметно снизить качество жизни.

— Менопауза — это физиологический период в жизни женщины, связанный с угасанием функции яичников и, соответственно, снижением уровня половых гормонов, — объяснила медик.

По ее словам, важно помнить, что это совершенно естественный процесс. У некоторых женщин он проходит бессимптомно, а у других с ярко выраженной симптоматикой. Проявления в целом связаны с дефицитом женского гормона эстрогена, которого со временем становится все меньше и меньше.

Наиболее распространенные симптомы менопаузы:

приливы — ощущение жара, сопровождающееся чрезмерной потливостью и повышенным сердцебиением;

резкие смены настроения, подавленность, плаксивость, повышенная раздражительность;

ухудшение сна, частые пробуждения ночью;

изменение состояния кожи: она утончается, теряет тонус и эластичность, становится менее упругой, обезвоженной;

урогенитальные расстройства: влагалищная сухость, частое мочеиспускание;

набор веса;

прогрессирование дислипидемии – отклонение от нормальных значений количества липидов и липопротеинов;

прогрессирование сердечно-сосудистых заболеваний;

развитие остеопороза (когда уменьшается минеральная плотность костной ткани).

Мы не можем остановить этот процесс, однако мы можем точно поддерживать качество своей жизни на высоком уровне, говорит гинеколог.

По словам медика, лечебные стратегии симптомов менопаузы можно разделить на две группы: поведенческие и медикаментозные. Важно понимать, что они дополняют друг друга.

Среди поведенческих факторов специалист сделала акцент на полноценном и качественной сне, сбалансированном питании, адекватной физической активности.

Что же касается медикаментозных методов, что, по словам специалиста, сегодня “золотым стандартом” лечения расстройств вследствие менопаузы является менопаузальная гормональная терапия (МГТ).

По сути, основная цель МГТ — частично восстановить недостаток женских половых гормонов при снижении функции яичников и соответственно уменьшить выраженность симптомов, возникающих на этом фоне.

Для терапии специалисты назначают минимально оптимальные дозы гормональных препаратов, при которых наблюдается улучшение общего состояния женщины и уменьшается вероятность развития осложнений.

Источник: Береги себя