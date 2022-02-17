Какие действия нужно предпринимать, если при вас человек упал в обморок? Как правильно оказать ему помощь и чего делать ни в коем случае нельзя? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Обморок – это кратковременная утрата сознания. Основная причина этого состояния – нарушение мозгового кровообращения. Длятся обмороки от нескольких секунд до 2-3 минут, — объясняет Людмила Сердюк.

Она отмечает, что многие люди при виде человека, упавшего в обморок, начинают паниковать, допуская, что он внезапно умер.

Действительно, внешне все выглядит достаточно тревожно. Но нужно понимать, что при обмороке, в отличие от клинической смерти, у человека сохраняется четкое и ясное дыхание, ощущается сердцебиение.

Прежде чем потерять сознание, человек чувствует определенные признаки резкого ухудшения самочувствия.

Симптомы предобморочного состояния:

холодные руки;

замедленный пульс;

не реагирующие на свет зрачки;

очевидная бледность кожи;

поверхностное, редкое дыхание;

усиленное слюноотделение (не всегда).

Причины обморока:

резкое снижение уровня сахара в крови (например, при голодании);

нехватка воздуха;

переутомление;

сотрясение головного мозга;

опухоли головного мозга;

резкое падение кровяного давления.

Как отмечает Людмила Сердюк, если вы стали свидетелем того, как человек упал в обморок, не следует сразу же бросаться делать ему искусственное дыхание и другие реанимационные действия. Лучше прежде удостовериться, что человек дышит, что у него бьется сердце.

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Первая помощь при обмороке

уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность, лучше, если ноги будут размещены выше головы, ослабьте тугие места в одежде;

дать доступ свежего воздуха;

если есть возможность, поднесите к носу пострадавшего нашатырный спирт;

по возможности измерить артериальное давление;

ни в коем случае не пытаться затолкать в рот человеку таблетки (например, нитроглицерин может еще больше снизить давление).

Если человек пришел в себя, но по-прежнему плохо себя чувствует, не может сам подняться и идти, нужно вызвать скорую помощь и дождаться приезда медицинской бригады.