Какие действия нужно предпринимать, если при вас человек упал в обморок? Как правильно оказать ему помощь и чего делать ни в коем случае нельзя? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.
— Обморок – это кратковременная утрата сознания. Основная причина этого состояния – нарушение мозгового кровообращения. Длятся обмороки от нескольких секунд до 2-3 минут, — объясняет Людмила Сердюк.
Она отмечает, что многие люди при виде человека, упавшего в обморок, начинают паниковать, допуская, что он внезапно умер.
Действительно, внешне все выглядит достаточно тревожно. Но нужно понимать, что при обмороке, в отличие от клинической смерти, у человека сохраняется четкое и ясное дыхание, ощущается сердцебиение.
Прежде чем потерять сознание, человек чувствует определенные признаки резкого ухудшения самочувствия.
Симптомы предобморочного состояния:
- холодные руки;
- замедленный пульс;
- не реагирующие на свет зрачки;
- очевидная бледность кожи;
- поверхностное, редкое дыхание;
- усиленное слюноотделение (не всегда).
Причины обморока:
- резкое снижение уровня сахара в крови (например, при голодании);
- нехватка воздуха;
- переутомление;
- сотрясение головного мозга;
- опухоли головного мозга;
- резкое падение кровяного давления.
Как отмечает Людмила Сердюк, если вы стали свидетелем того, как человек упал в обморок, не следует сразу же бросаться делать ему искусственное дыхание и другие реанимационные действия. Лучше прежде удостовериться, что человек дышит, что у него бьется сердце.
Первая помощь при обмороке
- уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность, лучше, если ноги будут размещены выше головы, ослабьте тугие места в одежде;
- дать доступ свежего воздуха;
- если есть возможность, поднесите к носу пострадавшего нашатырный спирт;
- по возможности измерить артериальное давление;
- ни в коем случае не пытаться затолкать в рот человеку таблетки (например, нитроглицерин может еще больше снизить давление).
Если человек пришел в себя, но по-прежнему плохо себя чувствует, не может сам подняться и идти, нужно вызвать скорую помощь и дождаться приезда медицинской бригады.