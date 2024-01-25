Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины объяснили, с помощью каких способов и методов можно эффективно облегчить симптомы менопаузы и улучшить качество жизни.

— Менопауза не заболевание, это вполне естественный период в жизни каждой женщины. Конечно, если речь не идет о преждевременной менопаузе, например, в возрасте 30-35 лет, — говорят специалисты,

В других же случаях, по словам медиков, это нормальное состояние, которое не следует лечить. Однако можно и нужно облегчать симптомы менопаузы, которые большинство женщин терпят и не обращаются к врачу.

Способы лечения симптомов менопаузы

соблюдайте сбалансированное питание и добавьте физические нагрузки в свою рутину;

когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) – метод психотерапии, который может помочь справиться с тревогой и угнетенным настроением;

заместительная гормональная терапия (ЗГТ) – назначается врачом для замены эстрогена, может приниматься в форме таблеток, пластырей, гелей;

вагинальный крем, гель, лубрикант – помогают при проблеме сухости влагалища;

упражнения для тазового дна могут помочь при проблемах с мочевым пузырем – например, при мочеиспускании во время кашля, чихания, смеха.

Как облегчить симптомы менопаузы

Среди распространенных симптомов менопаузы – приливы и ночная потливость. Чтобы облегчить эти симптомы, эксперты рекомендуют следующие методы:

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спать в прохладной комнате (от 16 до 18 градусов), можно оставлять открытыми на ночь дверь или окно;

спать в свободной хлопковой пижаме и укрываться легким одеялом;

принять прохладный душ или выпить холодный напиток перед сном;

сократить потребление кофеина, алкоголя и острой пищи, поскольку все это провоцирует возникновение приливов;

регулярные физические нагрузки – ходьба, бег и танцы, йога – уменьшают симптомы приливов, улучшают сон и снижают риск остеопороза. Женщины быстро теряют костную массу в первые несколько лет после менопаузы, поэтому более подвержены риску развития остеопороза , чем мужчины;

отказ от курения поможет облегчить приливы, а также снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Все женщины переживают менопаузу по-разному, многие ощущают неприятные изменения в своем теле и влияние на ментальное здоровье. Однако облегчать симптомы менопаузы можно.

Для этого не следует стесняться обращаться к врачу и открыто говорить обо всех изменениях, которые чувствуете, чтобы врач мог комплексно оценить ваше состояние, акцентируют эксперты.