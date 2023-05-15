Ученые-медики больницы Женского колледжа и Университета Торонто в новом обзоре последних данных о диагностике и лечении симптомов менопаузы рекомендуют гормональную терапию, известную как заместительная гормональная терапия (ЗГТ), в качестве лечения первой линии у людей без факторов риска.

По словам экспертов, симптомы менопаузы могут возникать за 10 лет до последней менструации и длиться более 10 лет, что может иметь негативные последствия для многих людей.

— Менопауза и перименопауза могут быть связаны с неприятными симптомами и снижением качества жизни, — отмечает соавтор обзора Илиана Лега.

По ее словам, менопаузальная гормональная терапия является лечением первой линии при вазомоторных симптомах при отсутствии противопоказаний.

Медик говорит, что хотя существует множество методов лечения симптомов менопаузы, опасения по поводу рисков гормональной терапии и отсутствие знаний о ее вариантах часто мешают пациентам получать лечение.

Преимущества менопаузальной гормональной терапии включают:

уменьшение приливов у 90% пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами;

улучшение уровня липидов в крови и возможное снижение риска диабета;

меньше хрупких переломов бедра, позвоночника и других костей.

Что же касается рисков, то предыдущие данные показали, что риск рака молочной железы намного ниже у женщин в возрасте 50–59 лет и у тех, кто начинает менопаузальную гормональную терапию в первые 10 лет менопаузы.

Некоторые исследования также показывают повышенный риск ишемического инсульта у женщин старше 60 лет, которые начинают терапию через 10 лет после начала менопаузы, но у женщин моложе 60 лет этот риск низок.

По словам ученых, людям с факторами риска или тем, кто не хочет принимать менопаузальную гормональную терапию, негормональные методы лечения, такие как некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и другие лекарства, также могут помочь облегчить симптомы.

Исследователи подчеркивают, что для клиницистов важно спрашивать о симптомах до и во время менопаузы и обсуждать лечение с пациентками, исходя из их личных предпочтений и потенциальных факторов риска.