Специалисты онлайн-платформы Береги себя рассказали о симптомах, лечении и профилактике эпидемического паротита, который часто называют свинкой.

По словам медиков, паротит вызывает парамиксовирус, который не так заразен, как ветрянка или корь, но все еще достаточно опасен.

Осложнения паротита

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Инфекция поражает железистую ткань и вызывает ее увеличение. Именно поэтому характерным симптомом является выраженный отек околоушных желез и изменение внешнего вида человека, что и повлекло за собой появление народного названия.

Вирус часто воздействует на мочеполовую систему и нервные клетки. Соответственно, у непривитых пациентов он может вызвать осложнения. Для мальчиков паротит опасен из-за воспаления яичек – орхит, который может привести даже к бесплодию в будущем.

Среди осложнений встречается и вирусный менингоэнцефалит, способный влиять на функцию всей нервной системы. Это достаточно опасное состояние, потенциально требующее госпитализации.

Вакцина КПК

В украинском государственном календаре прививок уже много лет есть вакцина КПК — против кори, паротита и краснухи соответственно. По нашим протоколам, детей вакцинируют в первый год жизни и в шесть лет, хотя мировая практика допускает и другие интервалы.

В большинстве случаев такой схемы вполне хватает для надежной защиты на всю жизнь, но стоит помнить, что главная цель любой прививки – защитить от смерти и тяжелых осложнений, а не полностью от заражения.

Иммунная система человека очень сложна, а условия жизни могут существенно изменяться, что влияет на риск заражения инфекциями.

Например, пребывание в большом скоплении людей является идеальным условием возникновения вспышки паротита. Такие эпизоды встречаются среди военных, вынужденных проживать вместе и не всегда имеющих условия для адекватного расселения.

Основные признаки и особенности течения свинки:

через 12-24 дня инкубационного периода у человека возникают типичные для многих вирусов лихорадка (иногда до 39-40 градусов), слабость, тошнота, снижение аппетита;

в среднем на второй день лихорадки околоушные железы начинают увеличиваться, и это уже достаточно характерный симптом;

железы чувствительны и болят при прикосновении, жевании, глотании.

Диагноз паротита обычно устанавливают по клиническим признакам, хотя и специфические тесты иногда могут быть уместны. В частности, при одностороннем поражении желез или повторном возникновении симптомов.

Лечение

Неосложненный паротит обычно проходит в среднем через две недели, во время которых пациенту должны обеспечить симптоматическую помощь и поддержку организма: обезболивающие и жаропонижающие лекарства, достаточное питье и измельченная пища пюреобразной консистенции, ведь больной не может жевать.

Изоляция пациента с паротитом является очень важным требованием, которым нельзя пренебрегать, чтобы не спровоцировать вспышку инфекции, особенно в условиях большого коллектива.

Источник: Береги себя