Во время военных действий безопаснее находиться в бомбоубежище. В таких условиях речь не идет о комфорте, только о сохранении жизни. Однако длительное сидение в одной позе может вызвать неприятные ощущения у людей с варикозом.

Флеболог Юрий Свидерский рассказал, что делать в такой ситуации.

Рекомендации:

чтобы избежать застоя крови в сосудах, по возможности менять положение тела каждые 30 минут, можно пройтись – хотя бы вдоль стены или по кругу, общие движения тоже не будут лишними – махи руками или обороты туловища;

употреблять достаточное количество жидкости – это позволяет избегать обезвоживания;

избегать волнения и повышения давления, для этого можно использовать успокаивающие;

не пить алкоголь – он дополнительно обезвоживает и поднимает давление;

носить компрессионное белье — если вам раньше это рекомендовал врач;

избегать переохлаждения — резкое сужение сосудов так же опасно.

Война в Украине – стресс для граждан, они пытаются выжить, отодвигая вопросы здоровья на второй план. Однако о собственном состоянии тоже нужно заботиться. Это убережет от проблем в дальнейшем.