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Сидение в бомбоубежище и варикоз. Как избежать болезненных ощущений

2 апреля 2022, 12:34
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
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Источник: Depositphotos

Во время военных действий безопаснее находиться в бомбоубежище. В таких условиях речь не идет о комфорте, только о сохранении жизни. Однако длительное сидение в одной позе может вызвать неприятные ощущения у людей с варикозом.

Флеболог Юрий Свидерский рассказал, что делать в такой ситуации.

Рекомендации:

  • чтобы избежать застоя крови в сосудах, по возможности менять положение тела каждые 30 минут, можно пройтись – хотя бы вдоль стены или по кругу, общие движения тоже не будут лишними – махи руками или обороты туловища;
  • употреблять достаточное количество жидкости – это позволяет избегать обезвоживания;
  • избегать волнения и повышения давления, для этого можно использовать успокаивающие;
  • не пить алкоголь – он дополнительно обезвоживает и поднимает давление;
  • носить компрессионное белье — если вам раньше это рекомендовал врач;
  • избегать переохлаждения — резкое сужение сосудов так же опасно.
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Война в Украине – стресс для граждан, они пытаются выжить, отодвигая вопросы здоровья на второй план. Однако о собственном состоянии тоже нужно заботиться. Это убережет от проблем в дальнейшем.

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