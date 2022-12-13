Семейный врач Ирина Ходзинская в комментарии одному из украинских СМИ рассказала о симптомах гипотермии, о том, как не допустить переохлаждения и оказать первую помощь.

— Гипотермия или переохлаждение – патологическое состояние организма, при котором температура тела падает ниже 36 градусов, а организм не может нормально функционировать и поддерживать обмен веществ, — объясняет медик.

По ее словам, голод и усталость усиливают симптомы проявления гипотермии. Критическое переохлаждение организма наступает, когда температура тела падает ниже 27 градусов, что приводит к остановке сердца и смерти.

Три степени гипотермии:

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легкая – температура тела 34-32 градуса. Появляется дрожь (выделение тепла из-за мышечной активности), сужающиеся сосуды, бледнеющая кожа. На данном этапе легко получить обморожение. Может проявляться дезориентация в пространстве;

средняя –температура 32-30 градусов. Сердце замедляет работу, соответственно, снижается частота сердечных сокращений. Кожа становится холодной и приобретает характерный мраморный оттенок. Прогрессируют симптомы нарушения сознания: сильная сонливость, нарушение речи, иногда начинаются галлюцинации;

тяжелая степень – температура тела ниже 27 градусов. Человек теряет сознание, конечности обездвиживаются, происходит сильное обморожение. Пульс можно прощупать на сонной артерии, прерывистое дыхание. На этой стадии зрачки не реагируют на свет, может остановиться сердце.

Кто наиболее подвержен гипотермии:

малоподвижные лица: новорожденные и дети до 5 лет, пожилые люди, лица, находящиеся в ограниченном пространстве длительное время;

лица, находящиеся под влиянием алкоголя и наркотических веществ;

лица, находящиеся под действием лекарственных средств, подавляющих сознание;

лица, имеющие хронические заболевания (гипотиреоз, сахарный диабет, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания, синдром хронической усталости).

Как не допустить переохлаждения:

следует позаботиться о комфортной одежде, которая не будет сковывать движений. Рекомендуется иметь примерно три слоя одежды, но чтобы между ними было пространство, воздух;

перед выходом на улицу обязательно поешьте, по возможности теплой и калорийной пищи. Берите с собой термос с горячими напитками;

не носите металлические украшения, потому что они охлаждаются очень быстро и их контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм;

не стойте долго на одном месте;

не употребляйте алкоголь, поскольку он создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере.

Первая помощь при переохлаждении:

переместить человека, по возможности, в теплое помещение;

если есть мокрая одежда, необходимо ее снять, особое внимание следует уделить обуви;

укрыть теплым одеялом, положить грелку. Также можно греть своим телом или организовать другой источник тепла;

дать теплое питье и еду по желанию;

если есть возможность, организовать теплую ванну или душ, температуру воды повышать постепенно.

По словам медика, категорически запрещается попытка быстро согреть человека с гипотермией. Нельзя растирать силой переохлажденные участки кожи. При сильном переохлаждении первой помощи недостаточно. Нужно вызвать врача или отвезти человека в больницу.