Эксперты по вопросам нефрологии опубликовали на страницах авторитетного издания Medscape консультацию по поводу такого заболевания как нефроптоз, больше известного широкому кругу читателей как опущение почки.

Отмечается, что при нефроптозе почка может опуститься на расстояние, равное размеру двух позвонков, то есть примерно на 5 см, при резкой смене положения тела из горизонтального в вертикальное.

Медики-нефрологи утверждают, что опущение почек наиболее характерно для у женщин с низкой массой тела и зачастую эта патология протекает бессимптомно.

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Считается, что к нефроптозу приводит отсутствие околопочечного жира и более длинная, чем в норме, почечная сосудистая ножка – это артерия и вена, которые осуществляют прилив крови к почке и ее отток.

Симптомы опущенной почки:

задержка мочи в почке из-за перегиба мочеточника после внезапного опущения почки;

нарушение притока крови к почке, когда удлинение почечных сосудов приводит к сужению их просвета;

раздражение почечного нерва вследствие растяжения ворот почки.

Вот почему при опущении почки возникает боль в области живота и спины. Это состояние иногда сопровождается тошнотой и рвотой. В моче может появиться кровь.

По словам медиков, боль можно уменьшить, если лечь на спину таким образом, чтобы голову была опущена, а ноги подняты вверх: такая поза поможет переместить почку на свое место.

Диагностика и лечение нефроптоза

Для диагностики проводят УЗИ почек в положении стоя и лежа, а также исследование почек с контрастным веществом – ренографию.

Лечение рекомендуется начинать с немедикаментозных методов – увеличения массы тела и укрепления мышц брюшной стенки.

Если это не помогает, лечение нефроптоза проводится с помощью нефропексии – это операция, при которой почку пришивают к структурам забрюшинного пространства с помощью швов, которые не рассасываются.

Операцию проводят только после подтверждения, что симптомы вызваны именно опущением почки, а не другими патологиями.

При болевом синдроме нефроптоза противопоказаны тяжелые физические нагрузки, а также бег и прыжки. Это может спровоцировать перегибание структур в воротах почки и нарушение ее работы.

Иногда симптомы опущенной почки проходят во время беременности из-за того, что почку поддерживает беременная матка.

Источник: Medscape