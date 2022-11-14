Специалисты онлайн-платформы Береги себя рассказали, что такое на самом деле пневмония, какой она бывает и об особенностях ее лечения во время войны.

— Кашель три дня, температура и слабость… Многие украинцы искренне верят, что это и есть признаки пневмонии (воспаления легких), а значит, крайне необходимо начинать принимать антибиотик, — говорят эксперты.

И уточняют, что, в частности, из-за таких представлений антибиотики теперь можно приобрести только по рецепту.

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Отмечается, что причины воспалительного процесса в легких могут быть разными. Среди инфекционных – бактериальная природа и вирусная.

Бактериальная лечится антибиотиками, вирусную ни один подобный препарат не возьмет по определению, потому что вирус на антибиотики не реагирует.

Как, например, воспалительный процесс в легких, связанный с коронавирусной болезнью. Специфического лечения в таком случае пока нет, только симптоматические лекарства и, при необходимости, кислородная поддержка.

В то же время бактериальная пневмония более привычна для наших представлений. Чаще всего ее вызывают микроорганизмы условно патогенной природы, которые обычно мирно сосуществуют с нами, но при определенных условиях могут вызывать заболевание.

К примеру, на фоне вирусного заболевания (ОРВИ), сильного переохлаждения, снижения иммунитета и т.п.

Распространенные симптомы пневмонии:

кашель, преимущественно с мокротой, которая может трудно отходить;

лихорадка, ломота в теле, потливость;

выраженная общая слабость, интоксикация;

вероятна боль в области грудной клетки.

Чаще бактериальная пневмония односторонняя и может охватывать одну или несколько частиц легкого. Хотя бывает и двусторонний процесс.

Во время аускультации (прослушивание дыхания) врач отмечает характерное ослабление дыхания и крепитацию — специфические звуки, вызванные раскрытием влажных стенок альвеол на вдохе.

На рентгене пневмония смотрится, как затемнение в определенном участке. В общем анализе крови наблюдают характерные для бактериального процесса изменения повышения уровня лейкоцитов, нейтрофилов и скорости оседания эритроцитов.

По совокупности симптомов, данных осмотра и лабораторных показателей врач может установить диагноз и назначить необходимые медицинские препараты.

Вероятность развития воспаления легких на фоне обычного ОРВИ в целом связана с образом жизни, питанием, условиями пребывания (переохлаждение, повышенная влажность и т.п.).

У людей, которые вынуждены долго находиться во влажных и холодных местах при недостатке полноценного питания, риск развития пневмонии выше, чем, например, у офисных работников.

Поэтому военные медики чаще диагностируют это заболевание и вынуждены назначать антибиотики для спасения жизни военных.

В мирной жизни, где есть возможность наладить распорядок дня и питания, у человека без существенных хронических заболеваний вероятность развития пневмонии невысока.

— Поэтому не стоит требовать от врача антибиотик от повышенной температуры или кашля — чаще всего эти симптомы вызваны обычной простудой вирусной природы, — настаивают эксперты.

И советуют обратить внимание на вакцинацию, которая оградит от большинства случаев воспаления легких. Речь идет об эффективной и безопасной прививке от многих разновидностей пневмококка для детей и взрослых вакцинами Превенар или Синфлорикс.

Относительно прививки, которая подходит в вашем случае, следует проконсультироваться с врачом.

Источник: Береги себя