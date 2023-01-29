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Какие симптомы нарушения пищеварения указывают на рак яичников

29 января 2023, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
болит живот
Источник: Depositphotos

Изжога – неприятное и часто болезненное ощущение обычно не вызывает беспокойства.

Но в некоторых случаях это может являться симптомом рака яичников.

Эта болезнь ежегодно поражает около 7 тыс. женщин, что делает ее одним из самых распространенных рака среди женщин.

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Его часто диагностируют поздно, когда шансы на выживание низки, поскольку симптомы нечеткие, например боли в животе, потеря аппетита и вздутие живота.

Новое исследование показало, что женщины с недиагностированным раком яичников покупали много таблеток от нарушения пищеварения, чтобы облегчить симптомы.

Отслеживание покупок по карточкам магазинов, таким как Tesco’s Clubcard или Boots Advantage Card, может помочь обнаружить опухоли раньше.

— Мы выявили заметное увеличение покупок лекарств для пищеварения среди женщин с раком яичников за восемь месяцев до установления диагноза, — сказал автор исследования доктор Джеймс Фланаган.

Он отметил, что для некоторых женщин это может быть первым признаком чего-то серьезного.

Признаки и симптомы рака яичников

Многие симптомы рака яичников трудно распознать, поскольку они похожи на такие заболевания как синдром раздраженного кишечника (СПК).

Другие ошибочно полагали, что отек является результатом беременности.

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Но согласно Cancer Research UK, есть вещи, на которые следует обратить внимание:

  • Раздутый живот
  • Постоянное чувство раздутости
  • Потребность в частом мочеиспускании
  • Дискомфорт в животе или области таза
  • Быстрое чувство насыщения во время еды.

Источник
The Sun
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Лечение рака
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