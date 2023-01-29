Какие симптомы нарушения пищеварения указывают на рак яичников

Изжога – неприятное и часто болезненное ощущение обычно не вызывает беспокойства.

Но в некоторых случаях это может являться симптомом рака яичников.

Эта болезнь ежегодно поражает около 7 тыс. женщин, что делает ее одним из самых распространенных рака среди женщин.

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Его часто диагностируют поздно, когда шансы на выживание низки, поскольку симптомы нечеткие, например боли в животе, потеря аппетита и вздутие живота.

Новое исследование показало, что женщины с недиагностированным раком яичников покупали много таблеток от нарушения пищеварения, чтобы облегчить симптомы.

Отслеживание покупок по карточкам магазинов, таким как Tesco’s Clubcard или Boots Advantage Card, может помочь обнаружить опухоли раньше.

— Мы выявили заметное увеличение покупок лекарств для пищеварения среди женщин с раком яичников за восемь месяцев до установления диагноза, — сказал автор исследования доктор Джеймс Фланаган.

Он отметил, что для некоторых женщин это может быть первым признаком чего-то серьезного.

Признаки и симптомы рака яичников

Многие симптомы рака яичников трудно распознать, поскольку они похожи на такие заболевания как синдром раздраженного кишечника (СПК).

Другие ошибочно полагали, что отек является результатом беременности.

Но согласно Cancer Research UK, есть вещи, на которые следует обратить внимание: