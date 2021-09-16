Как лечат синусит?

Обычно применяется комплексная терапия. Назначаются противовоспалительные препараты, очищение пазух от содержимого. Для уменьшения отеков применяют сосудосуживающие капли. При аллергическом синусите обязателен прием антигистаминных лекарств. Антибиотики показаны в случае бактериальной инфекции. Противовирусные препараты - при вирусной. При гайморите промывают пазухи физраствором. Если же консервативное лечение оказалось безрезультатным, делают прокол синуса для оттока содержимого. В комплекс включают и физиотерапевтические процедуры: ультрафиолетовое облучение, магнитотерапия. Ни в коем случае нельзя прогревать места локализации воспаления. Это может привести к осложнениям.