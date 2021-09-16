Каковы причины возникновения синусита и что это за болезнь? Этот вопрос волнует многих с началом сезона ОРВИ и холодов. По статистике, синуситом ежегодно болеет каждый седьмой житель планеты. Что делать при синусите и чего делать не стоит, рассказывает врач-терапевт Марина Ерина.
Что такое синусит?
Синусит - воспаление пазух носа. Заболевание может развиться в одной или нескольких пазухах. Может быть одно- и двусторонним, острым или хроническим.
Виды синусита
В зависимости от локализации воспаления различают:
- фронтит (воспаление лобных пазух);
- гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи);
- этмоидит (воспаление решетчатого лабиринта);
- сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи).
Причины возникновения синусита
В основном синусит возникает при нарушении оттока содержимого из пазух носа, причиной чего могут стать вирусная или бактериальная инфекция, искривление носовой перегородки, длительное пребывание на холоде и вдыхание холодного воздуха, аллергии.
Каковы симптомы синусита?
Первые и основные признаки синусита – заложенность носа, боль в пазухах. На фоне возникшего воспаления поднимается температура тела. Возникает давящая боль. Из носа выделяется серозно-гнойное содержимое. При фронтите появляется боль в области глаз.
Как диагностируется синусит?
Диагноз синусит может быть поставлен при осмотре ЛОР-врачом на основании клинической картины. В зависимости от состояния и наличия осложнений применяют рентгенографию, МРТ, КТ или диагностическую пункцию.
Как лечат синусит?
Обычно применяется комплексная терапия. Назначаются противовоспалительные препараты, очищение пазух от содержимого. Для уменьшения отеков применяют сосудосуживающие капли. При аллергическом синусите обязателен прием антигистаминных лекарств. Антибиотики показаны в случае бактериальной инфекции. Противовирусные препараты - при вирусной. При гайморите промывают пазухи физраствором. Если же консервативное лечение оказалось безрезультатным, делают прокол синуса для оттока содержимого. В комплекс включают и физиотерапевтические процедуры: ультрафиолетовое облучение, магнитотерапия. Ни в коем случае нельзя прогревать места локализации воспаления. Это может привести к осложнениям.