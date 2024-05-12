Американские эксперты объяснили, почему ноги так отвратительно пахнут и как эффективно бороться с этой проблемой.

— Вонючие ноги – это нормально, особенно для людей, которые сильно потеют из-за физических упражнений, жаркой погоды или недышащей обуви. Я вижу это постоянно, — говорит ортопед Николас Батлер.

Во всем виноваты бактерии

По его словам, речь в данном случае идет о бромгидрозе — это технический термин, обозначающий неприятный запах ног и общий запах тела, пота и бактерий.

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Ортопед говорит, что сам по себе пот не имеет запаха. Во всем виноваты бактерии, которые питаются потом, производя кислоты, из-за которых ноги могут пахнуть сыром, серой или уксусом.

Некоторые ноги пахнут сильнее

— Если ноги постоянно влажные, даже когда вы не ведете активный образ жизни, или если вы видите конденсат на полу, когда ходите босиком, это может быть основной проблемой, — объяснил Батлер.

Например, виновником может быть подошвенный гипергидроз — состояние, при котором гиперактивные потовые железы вызывают чрезмерную потливость ног.

По словам ортопеда, у людей, переживающих гормональные сдвиги, таких как подростки и беременные женщины, также могут сильнее потеть ноги.

По словам Батлера, если нет никаких симптомов инфекции, таких как зуд, покраснение, сухость или потрескавшаяся кожа, небольшие корректировки должны помочь избавиться от запаха.

Чистота стоп и ногтей

Эксперты рекомендуют мыть ноги ежедневно, в том числе между пальцами. Использовать лучше всего мыло без ароматизаторов, потому что, хотя ароматизированное мыло может маскировать запах, оно с большей вероятностью будет раздражать кожу.

По словам экспертов, гряз под ногтями на ногах также может вызвать неприятный запах ног. Кроме того, следует тщательно высушить ноги, прежде чем надевать носки.

А нтиперспирант или дезодорант

Специалисты предлагают нанести комбинированный стик антиперспиранта и дезодоранта прямо на ступни ног. Чтобы снизить риск раздражения, лучше использовать прозрачное твердое вещество, не имеющее запахов и красителей.

Сменит ь носки и обувь

Ношение обуви с закрытым носком без носков это рецепт очень вонючих ног, отмечают специалисты. По их словам, следует менять носки в течение дня, а также выбирать носки, изготовленные в основном из хлопка или шерсти, которые могут впитывать влагу.

Менять обувь через день тоже может иметь большое значение. А для активного отдыха идеальным будет выбор обуви с сетчатым верхом или с открытым носком. Это способствует циркуляции воздуха, и не дает ногам потеть.

Продезинфицир овать обувь

Эксперты также рекомендуют вымыть обувь, опрыскать ее дезинфицирующим средством, например, лизолом, и дать ей высохнуть, чтобы у бактерий не было возможности размножаться. Вместо машинной стирки следует заменять стельки каждые несколько месяцев.

Если после нескольких недель тщательного ухода за ногами проблема все еще остается, следует обратиться к врачу, который сможет диагностировать заболевания кожи или ногтей, вызывающие неприятный запах.